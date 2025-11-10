Інтерфакс-Україна
Події
21:38 10.11.2025

Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо "Енергоатома" і готовий сприяти НАБУ та САП - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо ситуації з НАЕК "Енергоатом" і готовий надавати повне сприяння Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованиій антикорупційній прокуратурі (САП), повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Очікуємо на результати процесуальних дій щодо ситуації з Енергоатомом та невідкладне інформування уряду.

Протидія корупції — один з ключових пріоритетів уряду. За будь-які правопорушення мають бути вироки та невідворотність покарання", - сказала Свириденко в понеділок ввечері.

Вона наголосила, що Кабінет міністрів готовий надавати повне сприяння Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованиій антикорупційній прокуратурі (САП).

Як повідомлялося, НАБУ та САП повідомили сьогодні про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас".

Згідно з повідомленням НАБУ, задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та екс-радник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома", забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Антикорупційні органи також оприлюднили частину аудіозаписів в межах розслідування.

"Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Теги: #слідство #енергоатом #уряд

