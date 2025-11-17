Інтерфакс-Україна
14:26 17.11.2025

Вимагання понад $1 млн: завершено слідство у справі стосовно чинних та колишніх суддів господарських судів

3 хв читати
Вимагання понад $1 млн: завершено слідство у справі стосовно чинних та колишніх суддів господарських судів
Фото: https://t.me/nab_ukraine/3520

Антикорупційні органи завершили слідство у справі стосовно чинних та колишніх суддів господарських судів щодо вимагання понад $1 млн за ухвалення замовних судових рішень, а також у впливі на суддів, які розглядали відповідні провадження, повідомили пресслужби Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишніх голів господарського суду однієї з областей, а також колишнього голови та судді апеляційного господарського суду, підозрюваних у вимаганні та одержанні коштів від представника приватної компанії за ухвалення судових рішень, а також вплив на суддів, які розглядали відповідні судові справи", - йдеться у повідомленні НАБУ у телеграм-каналі у понеділок.

Так, у грудні 2024 року САП та НАБУ викрили цих осіб на вимаганні у представника приватної компанії $1 млн. За вказані кошти особи обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у двох судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.

У подальшому загальна сума коштів, яку вимагали, була розділена на частини залежно від вжитих співучасниками заходів, осіб, яким планувалося їх передання, механізму забезпечення винесення необхідних судових рішень тощо. Зокрема, у ході слідства встановлено причетність до протиправної діяльності також судді апеляційного господарського суду, яка за "винагороду" ухвалила судове рішення. Так, детективи НАБУ та прокурори САП задокументували передачу неправомірної вигоди у розмірі $75 тис. за прийняття саме цього судового рішення, частину ідентифікованих коштів відшукано саме в цієї судді.

Дії осіб кваліфіковано залежно від обставин їх участі у протиправній діяльності: судді, яка ухвалювала судове рішення та одержала за це кошти, – за ч. 4 ст. 368 КК України, двох інших співучасників – за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, ще одного – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

На сьогодні детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У повідомленні не названо імен фігурантів, проте судячи з фабули справи мова йде, за даними ЗМІ, про ексголів Господарського суду Львівської області Василя Артимовича та Михайла Юркевича, а також ексголову Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького, яких НАБУ та САП підозрюють у вимаганні $1 млн хабаря від представника приватної компанії.

За версією слідства, фігуранти справи про хабарництво обіцяли ухвалити "потрібні" судові рішення у справах, що перебували на розгляді Західного апеляційного господарського суду. В їх основі - конфлікт між співзасновниками приватного підприємства "ПСМЛ Ескулаб", яке є однією із провідних мереж медичних лабораторій в Україні.

Теги: #слідство #сап #набу

