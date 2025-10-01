Ексвіцепрем'єр Чернишов перебуває в Україні, від слідства не ухиляється – директор НАБУ

Фото: https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос зазначає, що колишній віцепремʼєр-міністр України - міністр національної єдності України (2024-25) Олексій Чернишов наразі перебуває в Україні, від слідства не ухиляється, хоча обов’язок носити електронний браслет на нього не покладений.

"На дану особу Вищим антикорупційним судом покладені відповідні обов’язки: з’являтися на виклик слідчого, не залишати територію України без дозволу слідчого. Тобто, на даний час, за моєю інформацією, він безпосередньо перебуває в Україні", - сказав Кривонос у середу в Києві в ході міжнародної конференції "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", організованою інтернет-виданням "Українська правда".

Відповідаючи на питання журналіста Михайла Ткача, чи можлива втеча Чернишова з України, Кривонос сказав: "На рахунок втечі… відповідної інформації у органу досудового розслідування на даний момент немає".

Втім, як нагадав директор НАБУ, в даному випадку електронний браслет як запобіжний захід застосований не був. "У нас були випадки, коли посадовці, вже перебуваючи або на стадії судового розгляду або на стадії досудового розслідування…. якимось шляхами могли опинитися за кордоном. Я сподіваюся, що в даному випадку такого не буде", - сказав він.

Також Кривонос повідомив, що за його інформацією, Чернишов не ухиляється від слідства.

Як повідомлялося, 23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства. Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з потрібною будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

Раніше про підозру повідомили п’ятьом особам, серед яких колишній державний секретар Мінрегіону, колишній радник міністра, колишня директорка держпідприємства, забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону було взято під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.

27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, задовольнивши клопотання частково, зокрема, відмовивши у носінні електронного засобу контролю (браслету). За рішенням суду, на підозрюваного покладено такі обов’язки: прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду. Термін дії покладених на Чернишова обов’язків – два місяці, тобто до 27 серпня 2025 року.

2 липня за Чернишова було внесено заставу в повному обсязі, згідно з рішенням ВАКС. Пізніше проект "Схеми" з’ясував, що дружина Чернишова Світлана внесла 10 млн грн, 44 млн грн внесла маркетингова директорка компанії DIM (Development Investment Management) Дарія Бедя, 66 млн гон – ТОВ "Форавто тор".

11 серпня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурора на відмову слідчого судді відсторонити від посади колишнього віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова.