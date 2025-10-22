Інтерфакс-Україна
Події
14:57 22.10.2025

Завершено слідство щодо бізнесмена Жеваго у справі ексголови Верховного Суду

Антикорупційні органи України завершили досудове розслідування стосовно власника групи "Фінанси та Кредит" бізнесмена Костянтина Жеваго та його пособника в рамках справи про хабарництво ексголови Верховного Суду Всеволода Князева .

"Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно власника групи "Фінанси та Кредит", підозрюваного в наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в середу.

Крім того, за інформацією САП, завершено слідство у справі щодо особи, за пособництва якої забезпечено передання згаданих коштів.

"На сьогодні за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення", - зазначається в повідомленні.

В антикорупційній прокуратурі нагадують, що САП та НАБУ встановили наявність контактів бізнесмена – власника групи "Фінанси та Кредит" з одним з адвокатів адвокатського об’єднання, який мав безпосередньо передати грошові кошти іншій особі, залученій до злочинної діяльності, а вона – надати їх як неправомірну вигоду керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції комбінату. Проте суд відмовив у задоволенні вимог.

В 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

"Щоб не допустити втрати акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом бек-офісу у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен за пособництва іншого адвоката та низки невстановлених осіб передав адвокату $2,7 млн", - йдеться в повідомленні САП.

Верховний Суд 19 квітня 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Голову Верховного Суду й адвоката 15 травня 2023 року було викрито під час отримання другого траншу в розмірі $450 тис. У серпні 2023 року про підозру повідомили бізнесмену, а у вересні 2025 року – пособнику.

САП не уточнює імена фігурантів. Йдеться про бізнесмена Жеваго та ексголову Верховного Суду Князева.

Як повідомлялося, 15 жовтня 2025 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Жеваго у справі про хабарництво ексголови Верховного Суду Князева.

Жеваго наразі перебуває за кордоном. Справа щодо хабарництва колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князева розглядається в суді.

18 травня 2023 року правоохоронці заявили про викриття Князєва на отриманні неправомірної вигоди $2,7 млн за рішення на користь бізнесмена Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. На початку жовтня розслідування у справі колишнього голови Верховного Суду було завершено.

Наприкінці серпня 2024 року ВАКС розпочав розгляд по суті кримінального провадження за обвинуваченням Князєва в отриманні хабаря.

У межах розслідування ДБР за підозрою Жеваго та його спільників у розтраті $113 млн з банку "Фінанси та Кредит" було накладено арешт та передано до АРМА корпоративні права 16 підприємств, що входять в орбіту олігарха, серед них і 49,5% статутного капіталу ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Указом президента України було введено в дію рішення РНБО щодо санкцій стосовно Жеваго.

Теги: #слідство #жеваго

