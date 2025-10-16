Інтерфакс-Україна
Події
23:58 16.10.2025

Адвокати Жеваго розкритикували спецрозслідування проти нього, Франція повторно розглядає його екстрадицію

Адвокати Костянтина Жеваго вважають незаконним рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) від 15 жовтня надати дозвіл на проведення розслідування справи проти бізнесмена Костянтина Жеваго без його участі щодо можливого надання неправомірної вигоди голові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

"Адвокати планують звертатися до Європейського суду з прав людини та Ради Європи, щоб офіційно поінформувати про відступ України від власних міжнародних зобов’язань", – йдеться у заяві захисників бізнесмена, переданій агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Адвокати наполягають, що розслідування справ без участі особи – це екстраординарна процедура, яка дозволяється лише у тих випадках, коли особа переховується від слідства, тоді як Жеваго ніколи не переховувався і не переховується від слідства та суду.

"Зокрема, слідчий суддя ВАКС, при розгляді клопотання в суді першої інстанції, встановив, що Костянтин Жеваго фактично та з точки зору здорового глузду не перебуває у міжнародному розшуку", – повідомила адвокатка бізнесмена Наталія Пушина, згадавши про виграш справи у першій інстанції ВАКС на початку вересня цього року.

Вона нагадала, що Жеваго з початку розслідування повідомив НАБУ та САП про непричетність до інкримінованого правопорушення та готовність до співпраці, слідчі дії тривалий час проводились у межах міжнародної правової допомоги, а детектив НАБУ та прокурор САП особисто прибували до Франції для допиту.

Адвокати зазначили, що наразі французький суд розглядає питання екстрадиції на запит НАБУ. Суд витребував документи в української сторони, розгляд триває. Це вже другий розгляд екстрадиції після відмови Верховного суду Франції за запитом українських правоохоронних органів, повідомили вони.

"Ініціювання спеціального розслідування прямо вказує на непослідовність детективів НАБУ та прокурорів САП. Процедура екстрадиції та спеціального розслідування є взаємовиключними. З однієї сторони, вони ініціюють екстрадицію, заявляючи в суді, що це забезпечення особистої участі у провадженні. З іншої – не чекають завершення розгляду та запускають спеціальне розслідування, щоб виключити участь Костянтина Жеваго у справі", – додала Пушина.

Як повідомлялося, 18 травня 2023 року правоохоронці заявили про викриття Князєва на отриманні неправомірної вигоди $2,7 млн за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. На початку жовтня розслідування у справі колишнього голови Верховного Суду було завершено.

30 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву у вигляді тримання під вартою і зменшив підозрюваному розмір застави до 18,168 млн грн, 31 січня його було звільнено з-під варти під заставу. 27 травня за рішенням суду з обвинуваченого в хабарництві Князєва було знято електронний браслет.

Наприкінці серпня 2024 року ВАКС розпочав розгляд по суті кримінального провадження за обвинуваченням Князєва в отриманні хабаря.

