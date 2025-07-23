НАБУ завершило слідство за підозрою про заволодіння 9,2 млрд грн ексвласником ПриватБанку Коломойським

НАБУ і САП відкрили матеріали справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігоря Коломойського та п’ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн, повідомляє пресслужба НАБУ.

"Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", - вказується у повідомленні.

Надалі, як встановили правоохоронці, частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.

"Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України", - зазначають в НАБУ.

В свою чергу Коломойський зв’язав повідомлення антикорупційних органів у середу з прийнятим напередодні Верховною Радою законом про обмеження незалежності НАБУ та САП: він стверджує, що це перший результат прямого контролю "Банковою", де розташований Офіс президента, керівників НАБУ Семена Кривоноса та САП Олександра Клименка.

"Це банальна помста Зеленського за те, що я не боюся публічно викривати злочини його влади та вчора закликав до організації Майдану у разі підписання ним диктаторського закону 12414", – цитує слова ексвласника ПриватБанку його пресслужба у Facebook.

Коломойський відкинув обвинувачення проти себе по статті привласнення, а також заявив про завершення у березні цього року терміну відповідальності по статті зловживання владою.

Як зазначає НАБУ, наразі серед підозрюваних Коломойський, який був організатором групи, а також колишній голова правління ПриватБанку, колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком, ексзаступниця голови правління ПриватБанку – директорка казначейства, ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку, та ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України.

"Цей епізод є четвертим у справі заволодіння коштами ПриватБанку. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду", - наголосили в НАБУ.

У Бюро нагадали, що раніше, в лютому 2021 року, НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн дол. США (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам ПриватБанку злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.

Справа ПриватБанку є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.

Як повідомлялося, раніше серед обвинувачень СБУ в бік НАБУ звучало про начебто готовність окремих працівників НАБУ сприяти екс-власнику ПриватБанку Коломойському.