20:16 26.11.2025

Верховна Рада розгляне закон про цивільну вогнепальну зброю

Верховна Рада України включила до порядку денного сесії законопроект №5708 про право на цивільну вогнепальну зброю, повідомляє у середу Судово-юридична газета.

Як пише газета, законопроєкт був прийнятий за основу ще у лютому 2022 року і до другого читання до нього запропоновано більш ніж 700 поправок. Включення його в порядок денний може означати велику ймовірність що він буде таки буде прийнятий.

В законпроєкті пропонується встановити такі категорії цивільної зброї: A – автоматична зброя; B – гладкоствольна короткоствольна (травматична); C – короткоствольна вогнепальна (крім травматичної); D – довгоствольна гладкоствольна; E – довгоствольна нарізна та комбінована.

Також буде створено Єдиний держреєстр зброї, який вестиме МВС, володіння зброєю без внесення в реєстр заборонять.

Право на володіння зброєю матимуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні та: не мають медичних протипоказань; не мають судимостей (навіть погашених чи знятих); протягом останнього року не притягались до адмінвідповідальності за низку порушень; не позбавлені цього права судом і не мають санкцій. Боржникам державні виконавці встановлюватимуть тимчасове обмеження на користування зброєю.

Зазначається, що буде заборонена, зокрема, зброя з матеріалів, невидимих для металодетекторів; зброя, з переробленими або з незаконно зміненими частинами чи маркуванням; зброя категорії B калібром менш ніж 6 мм; нарізна зброя калібром понад 12,7 мм із швидкістю кулі понад 700 м/с; гранатомети, міномети, вогнемети, та артсистеми; боєприпаси бронебійної, вибухової чи запальної дії, патрони до короткоствольної зброї B та C із дробом, картеччю чи фрагментацією.

Пропонується заборонити заставу зброї, використання невідповідних патронів до травматичної, та реєстрацію однієї одиниці зброї на кількох осіб.

Також пропонується ввести загальну заборона на носіння зброї, але з винятками: власники категорій C, D, E носитимуть зброю лише вдома, на полюванні, в тирах чи на стрільбищах; власники категорії B зможуть носити її всюди, крім зон, вільних від зброї; нагороджена короткоствольна зброя категорії C також дозволена до носіння поза забороненими зонами

Як зазначає видання, законопроєкт №5708 вперше формує повну систему цивільного обігу зброї, стандарти зберігання, носіння та застосування, а також вводить державний контроль. Це може стати найбільшою реформою у сфері зброярського законодавства за всю історію України.

 

