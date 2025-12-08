НАТО підтвердило зустріч Рютте із Зеленським, Коштою та фон дер Ляєн у Брюсселі в понеділок без ЗМІ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте проведе у понеділок переговори з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє пресслужба НАТО.

"У понеділок, 8 грудня 2025 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прийме у своїй офіційній резиденції в Брюсселі президента України Володимира Зеленського, президента Європейської Ради Антоніу Кошту та президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. ЗМІ не матимуть можливості взяти участь у заході", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, зараз Зеленський перебуває у Лондоні, де зустрічається з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Крім того, Зеленський і Стармер проведуть зустріч "віч-на-віч". Потім обидва лідера візмуть участь у спільному відеодзвінку з лідерами ЄС, європейських країн, НАТО. Зустріч президента України з Рютте, Коштою і фон дер Ляєн у Брюсселі анонсувалася на вечір.