В Запоріжжі 7 постраждалих внаслідок удару по місту

Фото: Запорізька ОВА

Семеро жителів Запоріжжя постраждали внаслідок удару російських окупантів по місту в понеділок, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю збільшилась до 7 людей. Медики надають всю невідкладну допомогу", - написав він у Телеграм.

Раніше Федоров повідомляв про одного пораненого внаслідок ворожого удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Також, за його словами, російські окупаційні війська атакували дронами с.Біленьке у Запорізькому районі, там було поранено двох цивільних.