08.12.2025

Дощі та мокрий сніг очікуються по всій Україні найближчими днями, вночі місцями невеликі морози

Невеликий мокрий сніг та дощ очікується на сході України у вівторок, 9 грудня, вдень в західних та північних областях помірний дощ, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

В Закарпатській, Івано-Франківській та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південний, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень окремі пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; на заході та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

В Києві 9 грудня вночі без опадів, вдень дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві найвища температура 9 грудня була 8,5° тепла в 1944 та 1960 роках, найнижча 18,4° мороза в 1945 року.

У середу, 10 грудня, по всій Україні дощі, на сході та північному сході країни з мокрим снігом, в Закарпатській, вдень і в північних та більшості центральних областей без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; на сході та північному сході країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

В Києві 10 грудня вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

