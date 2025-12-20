Інтерфакс-Україна
Події
12:44 20.12.2025

В Україні в неділю та понеділок – без істотних опадів, місцями туман

В Україні у неділю, 21 грудня, без істотних опадів, туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 1-6° тепла).

У Києві у неділю без істотних опадів, туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 21 грудня найвища температура вдень була 10,5° в 2015р., найнижча вночі -20,8° в 1927р.

В Україні в понеділок, 22 грудня, без істотних опадів. У більшості західних, Вінницькій та Одеській областях місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті, Одещині та в Криму 1-6° тепла).

У Києві у понеділок без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

