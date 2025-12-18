Інтерфакс-Україна
13:09 18.12.2025

В Україні в наступні дві доби без опадів, місцями туман

Фото: Unsplash

В п’ятницю, 19 грудня, в Україні без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На Лівобережжі, в західних і Житомирській областях туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень в західних та південних областях 3-8° тепла). В Криму вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

В Києві без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 19 грудня в Києві була зафіксована в 1989 році і склала 10,7° тепла, найнижча вночі – 20,3° нижче нуля в 1994 році.

В суботу, 20 грудня, в Україні без опадів, по всій країні місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. Вдень на заході та півдні країни 1-6° тепла, в Криму до 10°.

В Києві без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

