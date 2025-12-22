Інтерфакс-Україна
Мокрий сніг очікується в Україні у вівторок, напередодні Різдва різко похолодає, без опадів

Мокрий сніг очікується в Україні у вівторок, напередодні Різдва різко похолодає, без опадів

Невеликий мокрий сніг очікується місцями по всій Україні, крім південного сходу, вдень у вівторок, 23 грудня, в Одеській області з дощем, повідомляє Укргідрометцентр.

В ніч на 22 грудня - без опадів.

Вітер у вівторок переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу (вночі на північному сході країни 2-7° морозу, вдень на Закарпатті та крайньому півдні країни 0-5° тепла).

В ніч на середу, 24 грудня, в Україні очікується зниження температури протягом доби до 3-8° морозу (вночі на півночі та сході країни до 7-12° морозу). На Закарпатті та півдні країни температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

У південно-західній частині країни очікується невеликий сніг, в Одеській області з дощем, в Карпатах і на Прикарпатті помірний сніг, на дорогах місцями ожеледиця. На решті території хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с, хуртовина.

В Києві 23 грудня вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 23 грудня в Києві була 10,2° тепла в 2015 р., найнижча 21,0° морозу в 1902 р.

У середу, 24 грудня, в Києві без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Зниження температури вночі до 8-10° морозу, вдень до 6-8° морозу.

