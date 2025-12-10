Інтерфакс-Україна
12:48 10.12.2025

Найближчими днями в Україні ще потеплішає, натомість майже скрізь дощі, на сході з мокрим снігом

Фото: Pixabay

Невеликий дощ очікується в ніч на четвер, 11 грудня, на північному заході України, вдень у північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях, на північному сході країни з мокрим снігом.

Як повідомляє Укргідтрометцентр, на решті території без опадів.

Вночі та вранці в Україні туман.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; на сході та північному сході країни протягом доби 0-5° тепла.

У Києві у четвер, 11 грудня, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень найвища температура 11 грудня була зафіксована в Києві на позначці 10,7° тепла в 1960р., найнижча вночі – на позначці 20,8° морозу в 1921р.

У п’ятницю, 12 грудня, у більшості областей Україні очікується невеликий дощ, лише у більшості західних, вночі і в північних областях без опадів. Вночі у східних областях пройде помірний дощ з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вночі та вранці на Закарпатті та в Карпатах місцями туман.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, на півдні країни до 12°; у східних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

В Києві 12 грудня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

Теги: #прогноз_погоди

