Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

Фото: https://www.facebook.com

Кабінет міністрів опублікував постанову №1596 від 3 грудня "Питання управління деякими суб’єктами господарювання", якою, як повідомляла раніше прем’єр-міністр Юлія Свириденко, ініціював невідкладне припинення повноваження суттєвої частини наглядових рад ключових державних енергетичних компаній.

Згідно з документом, уряд очікує від Міністерства енергетики та Фонду державного майна протягом трьох днів припинення повноважень членів наглядової ради ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Віталія Зубрія та Руслана Стрільця, АТ "Енергетична компанія України" — Оксани Осьмачко та Олександра Мужеля та АТ "Оператор ринку" Олени Ковальчук та Андрія Степаненка.

В цьому переліку також три члени наглядової ради ПАТ "Центренерго" Володимир Величко, Андрій Гота та Сергій Симонов, а також 5 членів наглядової ради АТ "Українські розподільні мережі" — Євгеній Литвинов, Олег Канцуров, Андрій Костриця, Світлана Білько та Андрій Почтарьов.

Окрім того Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства доручено підготувати пропозиції щодо скликання позачергових загальних зборів АТ "Українські енергетичні машини" з метою припинення повноважень незалежного члена наглядової ради Андрія Ткаченка.

" Міністерству оборони вжити заходів щодо оновлення в установленому порядку складів наглядових рад суб’єктів господарювання, які належать до сфери управління Міністерства та функції з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Міністерство оборони", – йдеться також у постанові.

Цим документом затверджений порядок спрощеного прискореного відбору нових членів наглядових рад, згідно з яким на подачу документів претендентам дається 5 днів з моменту оголошення конкурсу, а на вибір переможця конкурсній комісії відводиться ще п’ять днів.

Головою цієї новою комісії призначений глава Мінекономіки Олексій Соболев, який затвердить її персональний склад. До складу комісії входять два представники Мінекономіки, по одному представнику Мінфіну, Мін’юсту та держоргану, який управляє об’єктом держвласності.

У випадку найбільших державних компаній, в яких членів наглядової ради обирає номінаційний комітет з участю іноземних представників, цей порядок застосовується тільки для відбору членів ради – представників держави. Але й в цьому випадку конкурсна комісія надсилає обрані кандидатури номінаційному комітету.

"Кабмін затвердив прозору процедуру відбору кандидатів до наглядових. Нові члени наглядових рад зазначених компаній мають бути обрані вже до кінця грудня", – коментувала 3 грудня цю частину рішення Свириденко.

"Перезавантаження наглядових рад — важливий крок, оскільки саме члени наглядових рад відповідають за стратегічне управління та контроль за внутрішніми процесами компанії", - написала тоді премʼєрка.

Заступниця міністра економіки Анна Артеменко 5 грудня на Міжнародному форумі корпоративних директорів в Києві, організованому Професійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ), намагалася розвіяти скепсис на ринку щодо цієї постанови уряду про перезапуск наглядових рад енергокомпаній.

"Це буде стосуватись у переважній більшості випадків представників держави, які власник, який їх подає, має право також відкликати за наявності відповідних причин та підстав", – наголосила Артеменко.

Вона додала, що в окремих компаніях є також вакансії представників держави, які будуть заповнені, як в "Укргідроенерго".

Заступниця міністра також уточнила, що на енергоринку є ще компанія "Гарантований покупець", але там спочатку має відбутись корпоратизація, і відповідний проєкт рішення уряду вже на розгляді в Кабміні, а лише потім буде вирішено питання щодо наглядової ради.

На Міжнародному форумі корпоративних директорів його учасники критикували позицію уряду, який, на їх думку, вирішив перекласти відповідальність за корупційний скандал майже повністю на наглядові ради, хоча до цього сам затягував їх створення та залишав їх у неповном складі.

"Жахливо, що за час після викриття кейсу "Мідаса", єдине, кого назвали винними у владі – корпоративне управління та наглядові ради", – сказав, серед іншого, керуючий партнер компанії Boyden Ukraine, член ради директорів ПАКУ Олексій Долгіх.

"Кейс "Енергоатома" – найбільший удар по реформі корпоративного управління з 2015-2016 року", – зазначив незалежний консультант з корпоративного управління, члена ради директорів ПАКУ Олександр Лисенко.

За його словами, рік тому було прийнято законодавство, яке суттєво підвищили стандарти корпуправління, навіть порівняно із європейськими колегами, але на практиці уряд та державні органи нехтують цими стандартами та правилами.

У якості прикладу він навів дострокове звільнення членів наглядових рад, хоча на початку року був затверджений виключний перелік причин для звільнення та порядок оцінки діяльності рад.

"Ключовий висновок з того, що сталося: є теоретичний і реальний потоки… Корпоративне управління не працює? – Ні, воно не застосовується. Потрібна повага до процедур та правил. Чи може змінити ситуацію? – Хотілося б, але поки говорити рано. Задача на 2026 рік – щоб правила, які вже на високому рівні, запрацювали", – наголосив Лисенко.

Учасники також висловили сумнів, що конкурсна комісія зможе так швидко відібрати належних нових кандидатів у наглядові ради.