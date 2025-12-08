Стефанчук підписав закон про Держбюджет-2026, документ передано на підпис президенту

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав прийнятий парламентом законопроєкт №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Відповідна позначка з’явилася у картці законопроєкту на сайті парламенту.

Наразі документ переданий президенту України Володимиру Зеленському для підпису.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон про Державний бюджет на 2026 рік 3 грудня. Із фракції "Слуга народу" бюджет підтримали 193 народних депутати, із "Голосу" — один, із групи "Платформа за життя та мир" — 16, "Відновлення України" — 11, "За майбутнє" — 11, "Довіра" — 16.

Жоден депутат із фракцій "Європейська солідарність" та "Батьківщина" не підтримав бюджет.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, держбюджет-2026 є важливою основою для планування життя держави на наступний рік та отримання міжнародного фінансування, в тому числі допомоги за новою програмою МВФ на 2026-2029 роки.

Згідно з текстом Держбюджету, 100% власних надходжень держава спрямовує на Сили Оборони. У 2026 році витрати на армію складуть 2,8 трлн гривень, це майже 60% від усіх видатків.

На освіту передбачено 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 року), зокрема, 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн до 2025 року), що враховує підвищення на 30% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року, а також уряд розробляє нову систему оплати праці освітян, яка має запрацювати з вересня 2026 року.

На охорону здоров’я закладено 258,6 млрд грн (+38, 8 млрд грн до 2025 року).

На підтримку ВПО в 2026 році передбачено 72,6 млрд грн.

На ветеранську політику закладено 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн порівняно з минулим роком); на соціальну підтримку — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 року).

Також у держбюджеті передбачені кошти на "Доступні кредити "5-7-9%", індустріальні парки, програми часткової компенсації української техніки та обладнання, гранти та інші ініціативи з розвитку українських виробників, та кошти для забезпечення українців житлом за програмою "єОселя".

На підтримку регіонів, в тому числі прифронтових передбачається 293 млрд грн. Ці кошти забезпечать оплату праці педагогів, підтримку місцевих бюджетів, фінансування харчування дітей у школах для 1-11 класів, освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та компенсацію різниці в тарифах.

У 2026 році прогнозується подальше зростання ВВП до 10,31 трлн грн, уповільнення інфляції та зростання середньої заробітної плати до 30 тисяч грн, доходи бюджету зростуть до 2,92 трлн грн, що на 446,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році, а видатки становитимуть 4,83 трлн грн, що на 134,5 млрд грн більше, ніж у попередньому році.