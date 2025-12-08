П'ятеро загиблих, 11 постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 10 населених пунктах Харківської області, є загиблі та постраждали серед мирних мешканців, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У сел. Старий Салтів загинули 49-річний і 66-річний чоловіки, постраждали чоловіки 37, 38, 41, 43, 47, 48 років та двоє 39-річних чоловіків; у сел. Борова постраждав 68-річний чоловік; у с. Верхня Самара Близнюківської громади постраждала 67-річна жінка; у с. Подоли Курилівської громади загинула 70-річна жінка, постраждала 68-річна жінка; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинули 68-річна жінка та 69-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, у Куп’янському - автомобіль (с. Іванівка), у Лозівському - приватний будинок, у Чугуївському - цивільне підприємство.