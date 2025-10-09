Зеленський пояснює дії Орбана прагненням наростити рейтинг його партії блокуванням України

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Угорщина блокує вступ України до Європейського союзу через майбутні вибори, оскільки для прем’єр-міністра країни Віктора Орбана один із головних стимулів - щоб на основі блокування України зростав рейтинг його партії, вважає президент Володимир Зеленський.

"Партнери хочуть бачити Україну в Європейському Союзі. Немає вагань, абсолютна більшість. 26 країн підтримують це. Є деякі моменти, але я розумію загальну атмосферу. В критичний момент голосування 26 країн будуть на нашому боці. На сьогодні це так. Не на нашому боці Угорщина. Причина тільки одна – вибори в Угорщині майбутні", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами в середу.

Він пояснив, що напрям ЄС є головним тригером для передвиборчої кампанії Орбана, оскільки той базує свою передвиборчу програму на тому, що критикує все, що пропонує Євросоюз.

"На цій критиці він підживлює, скажімо так, свій електорат або більш радикальний електорат. І в нього Україна – це один із головних, а може, головний стимул, щоб саме на основі блокування України зростав рейтинг його партії, партії чинного прем’єр-міністра Угорщини. Тому він буде робити все, щоб блокувати нас", - зазначив президент.

За його словами, є кілька виходів з цієї ситуації, зокрема, зміна правил.

"Зміна правил проговорюється в кулуарах Європейського Союзу. Коли більшість ухвалює рішення. До цього треба йти", - сказав Зеленський.

"Другий варіант – це, щоб партнери іншими важелями впливали на позицію прем’єр-міністра Угорщини. По-іншому поки що ніяк", - додав президент.

Глава Української держави наголосив, що разом з ЄС Україна вважає, що до кінця цього року буде готова з шістьма переговорними кластерами.