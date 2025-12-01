Інтерфакс-Україна
19:28 01.12.2025

"Євросолідарність" продовжить блокування трибуни на засіданні Ради – співголова фракції

Фракція партії "Європейська солідарність" продовжить блокування трибуни на пленарному засіданні Верховної Ради, підтвердила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Представили позицію фракції "ЄС" на погоджувальній раді Верховної Ради… "ЄС" наполягає на зустрічі Зеленського з лідерами фракцій і інформування парламенту щодо мирних переговорів… Відновлення субʼєктності парламенту… Ми вимагаємо перегляду цього проєкту (бюджету - ІФ-У)... "ЄС" продовжить блокувати трибуну з вимогою виконання наших вимог ", - написала Геращенко у Телеграм у понеділок.

За її словами, не слід вдавати, ніби політична криза "розсмокталася" після звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака і заявила, що у Верховній Раді більше не вийде протягти неприйнятний порядок денний.

Народна депутатка розповіла, що закликала керівництво Верховної Ради й "Слуг народу" оголосити про фактичний розвал монобільшості та перейти до створення "коаліції порятунку України". Геращенко також нагадала, що "Європейська солідарність" продовжує збір підписів за відставку уряду Юлії Свириденко.

Як повідомлялося, "Європейська солідарність" блокувала трибуну у залі парламенту 18 та 19 листопада, після чого голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву у пленарному засіданні та заявив про проведення консультацій у звʼязку з ситуацією, яка склалася у законодавчому органі після оприлюднення НАБУ аудіозаписів зі свідченнями про корупцію в АТ "НАЕК "Енергоатом".

 

