Угорщина заблокувала 12 українських новинних ресурсів у відповідь на блокування Україною ряду сайтів, які поширювали російську пропаганду.

Про блокування повідомив керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш у Facebook.

"Україна, яка прагнула вступити до Європейського Союзу, заблокувала іноземні, в тому числі угорські, новинні інтернет-сайти за те, що вони наважувалися критично писати про політику санкцій проти Росії, про збройну підтримку України, а також зображувати Європейський Союз і НАТО як фрагментовані і неефективні. (…) Сьогодні Угорщина, дотримуючись принципу взаємності, запроваджує дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, щоб вони не були доступні на території Угорщини", - написав Гуйяш.

Він назвав блокування Україною пропагандистських ресурсів "необгрунтованою атакою" і наголосив, що Угорщина як суверенна країна має надати "пропорційну відповідь".

"І якщо фрагментація Європейського Союзу в Україні є приводом для державної цензури, то Україні час відмовитися від членства в ньому. Вступ України лише зробить ЄС ще більш фрагментованим", - заявив Гуйяш.

Раніше Служба безпеки України заблокувала 15 сайтів з Угорщини, Румунії, Молдови та Греції на яких поширювалися фейки про "терористичну діяльність" українців, висміювалась підтримка України, та критикувалася санкційна політика, а ЄС і НАТО зображувались як роз’єднані й неефективні.