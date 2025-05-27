Інтерфакс-Україна
Події
14:25 27.05.2025

Пенсійний фонд направив на виплату пенсій за травень майже 68 млрд грн – Шмигаль

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Пенсійний фонд направив на виплату пенсій за травень майже 68 млрд грн – Шмигаль

Пенсійний фонд своєчасно завершив виплату пенсій за травень, майже 68 млрд грн уже надійшли до українських пенсіонерів, також Кабмін спрямував 3,1 млрд грн на субсидії та пільги, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

"Пенсійний фонд своєчасно завершив виплату пенсій за травень. Майже 68 мільярдів гривень уже надійшли до українських пенсіонерів. Жодного разу за більш ніж 1000 днів повномасштабної війни ми не затримували соціальні виплати... У травні Уряд також спрямував 3,1 мільярда гривень на субсидії та пільги... Загалом за перші чотири місяці цього року на соціальні програми з держбюджету виділили 213 мільярдів гривень, що на 14% більше, ніж торік", - написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

Як заявив на засіданні уряду Шмигаль, "сьогодні схвалюємо новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини ВПО. …Робимо цю процедуру більш ефективною. Функцію виплат передаємо Пенсійному фонду. Виплати будуть здійснюватися безпосередньо закладам, де живуть ВПО, а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади. Цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань".

Теги: #шмигаль #пенсійний_фонд

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