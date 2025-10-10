У реєстрі Оберіг 11 жовтня проводитимуться планові технічні роботи, в Резерв+ тимчасово будуть недоступні послуги – Міноборони

У реєстрі Оберіг 11 жовтня з 00:00 до 06:00 триватимуть планові технічні роботи, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"У цей час у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

В міністерстві порадили завчасно завантажити PDF-версію електронних військово-облікових документів. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути три крапки та виберіть "Завантажити PDF".

Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.