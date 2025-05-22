Інтерфакс-Україна
Економіка
17:29 22.05.2025

Банки Укрсиб та Креді Агріколь проведуть техроботи 24 та 27 травня перед зниженням P2P ліміту до 100 тис. грн

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Банки Укрсиб та Креді Агріколь проведуть техроботи 24 та 27 травня перед зниженням P2P ліміту до 100 тис. грн

Укрсиббанк та Креді Агріколь Банк (обидва – Київ) проведуть планові технічні роботи, через які не будуть працювати низка операцій та сервісів, при цьому Укрсиб пояснює їх зниженням лімітів на P2P-перекази до 100 тис. грн з 1 червня

"У цей період можлива тимчасова недоступність операцій у системах інтернет-банкінгу UKRSIB online та UKRSIB business", – повідомили в Укрсиббанку та уточнили, що мова йде про час з 6:00 до 8:00 24-го та 27-го травня.

Можливі також затримки у виконанні платежів на рахунки клієнтів в інших банках, зарахуванні коштів від клієнтів інших банків, на рахунках і картках може тимчасово відображатись некоректний залишок, додали у банку.

Зазначається, що 27 травня у вказаний період тимчасово можуть не працювати оплата картками банку, а також можливі перебої у роботі банкоматів і POS-терміналів.

Крім того, 24-го травня з 9:00 та до кінця дня проведе технічні роботи Креді Агріколь Банк.

"Ми будемо здійснювати планові технічні роботи, тому деякі цифрові сервіси можуть бути тимчасово недоступні", - повідомила фінустанова.

Зазначається, що тимчасово не працюватимуть: мобільний застосунок для фізичних осіб CA+, сервіс BankI та інтернет-банки для бізнес-клієнтів CORPEX та CA+ Pro.

Теги: #технічні_роботи #креді_агріколь #укрсиббанк

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