ЄБРР частково покриє ризики Укрсиббанку за новими кредитами на EUR30 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) покриє до 50% кредитного ризику Укрсиббанку (Київ) під час надання нових кредитів на EUR30 млн українському бізнесу та домогосподарствам.

"Цільовими напрямами є критично важливі галузі промисловості та інвестиції у енергетику за підтримки ЄС для підвищення конкурентоспроможності", – зазначається у пресрелізі на сайті ЄБРР.

Банк нагадує, що це друге застосування подібного механізму розподілу ризиків у роботі з Укрсиббанком.

Зазначається, що до 20% від загальної суми субкредитів буде спрямовано на фінансування довгострокових капітальних інвестицій мікро-, малого та середнього бізнесу для модернізації їхніх технологій та обладнання відповідно до стандартів ЄС в межах кредитної лінії EU4Business-EBRD. Відповідні субпозичальники отримають технічну допомогу, що фінансується ЄС, та грантову підтримку, що фінансується Спеціальним фондом реагування на кризи ЄБРР (CRSF).

Окрім того, до 10% від загальної суми субкредитів буде виділено житловим субпозичальникам (домогосподарствам та житловим об’єднанням) для інвестицій у виробництво енергії та її зберігання й енергоефективність у межах Механізму підтримки енергетичної безпеки ЄБРР (ESSF). Принаймні 70% субкредитів підтримуватимуть проєкти, що відповідають вимогам переходу до "зеленої" економіки (GET).

Субпозичальники з житлового сектору отримають технічну допомогу у структуруванні та реалізації своїх енергетичних інвестицій. Грантова підтримка для відповідних субпозичальників покриє 20% їхніх інвестиційних витрат і фінансується Канадою через Партнерство з питань кліматичних дій з високим рівнем впливу.

Субпозичальники, чиї активи було знищено, втрачено або переміщено через війну, або ті, хто займається реінтеграцією ветеранів у робоче середовище, отримають додаткові інвестиційні стимули.

Механізм ЄБРР буде підкріплено покриттям ризику перших збитків, що фінансується Францією та ЄС у межах Інвестиційної програми для України (UIF).

Укрсиббанк, за даними НБУ, на 1 березня 2025 року був сьомим в Україні за розміром загальних активів (169,2 млрд грн), або 4,5% від ринку.

Мажоритарієм банку з 60% є BNP Paribas (Франція), ще 40% належать ЄБРР.