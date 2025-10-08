Інтерфакс-Україна
Події
17:56 08.10.2025

У застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ у четвер вночі

1 хв читати
У застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ у четвер вночі
Фото: Міноборони України

У реєстрі "Оберіг" у четвер, 8 жовтня, з 00:00 до 06:00 плануються технічні роботи, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"У цей час у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ", - зазначається у повідомленні в Телеграмі.

Повідомляється, що роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Користувачам рекомендується завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документу. Для цього слід на головному екрані застосунку натиснути три крапки та обрати "Завантажити PDF".

Теги: #технічні_роботи #резерв_плюс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:59 23.09.2025
Технічні труднощі в Резерв+ тимчасові, обмін даними буде відновлено найближчим часом – Міноборони

Технічні труднощі в Резерв+ тимчасові, обмін даними буде відновлено найближчим часом – Міноборони

19:18 12.09.2025
У застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ у суботу з 00:00 до 06:00

У застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ у суботу з 00:00 до 06:00

13:38 20.08.2025
В Резерв+ додали функцію сплати штрафу за непостановку на військовий облік за новою адресою

В Резерв+ додали функцію сплати штрафу за непостановку на військовий облік за новою адресою

18:23 06.08.2025
У Резерв+ зʼявилася нова відстрочка – для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти

У Резерв+ зʼявилася нова відстрочка – для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти

15:22 02.08.2025
Міноборони запускає бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку Резерв+

Міноборони запускає бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку Резерв+

11:40 11.07.2025
Райффайзен Банк проведе планові технічні роботи 12 липня

Райффайзен Банк проведе планові технічні роботи 12 липня

16:39 11.06.2025
ОТП Банк попередив про технічні роботи ввечері 11 червня

ОТП Банк попередив про технічні роботи ввечері 11 червня

17:29 22.05.2025
Банки Укрсиб та Креді Агріколь проведуть техроботи 24 та 27 травня перед зниженням P2P ліміту до 100 тис. грн

Банки Укрсиб та Креді Агріколь проведуть техроботи 24 та 27 травня перед зниженням P2P ліміту до 100 тис. грн

13:05 19.04.2025
Raiffeisen Business Online попередив про технічні роботи з вечора суботи

Raiffeisen Business Online попередив про технічні роботи з вечора суботи

ВАЖЛИВЕ

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

ОСТАННЄ

Нідерланди та Україна обговорили подальшу підтримку для літаків F-16

Рух поїздів на ніжинському напрямку здійснюється під резервними тепловозами, частина поїздів прямує об’їзними маршрутами – УЗ

Рада дозволила передавати земділянки колишнім власникам зруйнованого майна без торгів на період воєнного стану

В Києві завершується форум оборонних індустрій DFNC: захід прийняв близько 2000 учасників із понад 20 країн світу

Навчальні заклади Одеси з четверга повертаються до очного навчання – міськрада

Президент призначив двох членів ВРП

Верховний суд залишив у силі заочний вирок пропагандисту — фронтмену гурту "Джанго"

УЧХ поділився досвідом реагування на війну в штаб-квартирі Іспанського Червоного Хреста

Космічні туристи, які здійснили суборбітальний політ на американському кораблі, повернулися на Землю

У перший день 2026р набере чинності закон про захист права осіб з інвалідністю на працю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА