У застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ у четвер вночі

У реєстрі "Оберіг" у четвер, 8 жовтня, з 00:00 до 06:00 плануються технічні роботи, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"У цей час у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ", - зазначається у повідомленні в Телеграмі.

Повідомляється, що роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Користувачам рекомендується завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документу. Для цього слід на головному екрані застосунку натиснути три крапки та обрати "Завантажити PDF".