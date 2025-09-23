Технічні труднощі в Резерв+ тимчасові, обмін даними буде відновлено найближчим часом – Міноборони

Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України заявило про тимчасові технічні труднощі в Резерв+: ускладнено обмін даними між застосунком Резерв+ та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів; наразі фахівці працюють над вирішенням проблеми.

"Наразі спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком Резерв+ та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Усі раніше видані документи залишаються дійсними", йдеться у повідомленні Міноборони у телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо.

У Мінобороні рекомендують зберегти pdf-версію електронного військового документу, щоб він завжди залишався під рукою. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та оберіть "Завантажити PDF".

"Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом", - наголосили у відомстві.