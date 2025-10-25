Інтерфакс-Україна
14:35 25.10.2025

Бета-тест нових відстрочок запускається у Резерв+

Бета-тест нових відстрочок запускається у Резерв+
Фото: Міноборони України

Невдовзі у застосунку Резерв+ з’являться нові типи відстрочок від мобілізації, повідомляє Міноборони України.

"Отримати відстрочку онлайн зможуть: батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років; люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю".

Міноборони запрошує громадян, які належать до цих категорій, долучитись до тестування та серед перших скористатися послугою.

Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть:

  • люди з інвалідністю;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • батьки дітей з інвалідністю;
  • подружжя захисників і захисниць із дитиною;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • люди з тимчасовою непридатністю;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники закладів вищої та профосвіти.
17:56 08.10.2025
У застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ у четвер вночі

11:59 23.09.2025
Технічні труднощі в Резерв+ тимчасові, обмін даними буде відновлено найближчим часом – Міноборони

13:38 20.08.2025
В Резерв+ додали функцію сплати штрафу за непостановку на військовий облік за новою адресою

18:23 06.08.2025
У Резерв+ зʼявилася нова відстрочка – для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти

