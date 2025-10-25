14:35 25.10.2025
Бета-тест нових відстрочок запускається у Резерв+
Фото: Міноборони України
Невдовзі у застосунку Резерв+ з’являться нові типи відстрочок від мобілізації, повідомляє Міноборони України.
"Отримати відстрочку онлайн зможуть: батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років; люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю".
Міноборони запрошує громадян, які належать до цих категорій, долучитись до тестування та серед перших скористатися послугою.
Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть:
- люди з інвалідністю;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- батьки дітей з інвалідністю;
- подружжя захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- студенти, аспіранти;
- працівники закладів вищої та профосвіти.