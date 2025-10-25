Бета-тест нових відстрочок запускається у Резерв+

Фото: Міноборони України

Невдовзі у застосунку Резерв+ з’являться нові типи відстрочок від мобілізації, повідомляє Міноборони України.

"Отримати відстрочку онлайн зможуть: батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років; люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю".

Міноборони запрошує громадян, які належать до цих категорій, долучитись до тестування та серед перших скористатися послугою.

Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть: