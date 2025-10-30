Інтерфакс-Україна
16:41 30.10.2025

У Резерв+ з’явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину

Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України розширило перелік відстрочок у застосунку Резерв+: тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права, повідомило відомство у телеграм у четвер.

На сайті Міноборони детально розписано алгоритм дій для отримання такої відстрочки. Повідомляється, що для цього потрібно. "Подайти запит у застосунку Резерв+. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження — відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Зазначається, що процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК. Резерв+ дозволяє отримувати рішення прозоро та без ризиків маніпуляцій.

Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

Таким чином, у Резерв+ вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок. Для таких категорій: люди з інвалідністю; тимчасово непридатні до служби; батьки дитини з інвалідністю до 18 років; батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи; ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи; жінки та чоловіки військових з дитиною; батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі; батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років; студенти, аспіранти; працівники вищої та профосвіти.

