14:40 18.10.2025

Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+" - Міноборони

Фото: Міноборони України

У застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" запустилась можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах, а користувач отримує результат у смартфоні. Послугу можуть отримати рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років, та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи). Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в Резерв+", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що головна умова отримання відстрочки – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Для отримання відстрочки слід на головному екрані застосунку натиснути три крапки, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку" та обрати потрібний тип відстрочки. Після обробки запиту користувач отримає сповіщення з результатом.

"Система може відмовити в оформленні відстрочки – найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити дані можна онлайн – в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба зареєструвати. Також дані можна оновити в установах. Повідомлення з відмовою в застосунку підкаже, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), органу соціального захисту населення (ОСЗН) за місцем проживання чи Пенсійного Фонду України (ПФУ)", – наголосили в міністерстві.

Записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. У такому разі оновлювати дані не потрібно – подати запит можна буде після отримання нового документа.

Наразі відстрочку в Резерв+ також можуть отримати люди з інвалідністю, студенти, аспіранти, батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі, подружжя захисників і захисниць із дитиною, чоловіки або дружини людей з інвалідністю, люди з тимчасовою непридатністю та працівники закладів вищої та профосвіти.

Оформлення відстрочки в застосунку відбувається автоматично — завдяки обміну даними між державними реєстрами. Для батьків дітей з інвалідністю система перевіряє інформацію з реєстрів Мінсоцполітики, ДРАЦС та Пенсійного фонду. Процес зазвичай триває лише кілька годин і не потребує збору довідок. Резерв+ дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії.

Теги: #міноборони #відстрочка #резервплюс

