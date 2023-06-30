УкрСиббанк повідомляє про кібератаки

УкрСиббанк уже кілька днів зазнає кібератак, але успішно захищається від них, повідомляється на сайті фінустанови.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше перемогти "напад" і відновити повний доступ до всіх наших сервісів. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - зазначив УкрСибанк.

Фінустанова пояснила, що для протистояння кібератакам і захисту клієнтів постійно адаптує системи захисту та застосовує нові механізми протидії, що може призводити до короткочасної недоступності інтернет-платформ: сайту банку, UKRSIB online та UKRSIB business.

Водночас наголошується, що клієнти банку можуть безпечно розраховуватися його картками в торговельній мережі та знімати кошти в банкоматах як в Україні, так і за кордоном.

"Чекаємо позитивних новин. Тримаємо стрій!" - підсумувала фінустанова.

УкрСиббанк заснований 1990 року. Його акціонерами є BNP Paribas S. A. (Франція), що володіє 60% статутного капіталу банку, і Європейський банк реконструкції та розвитку - 40%. За даними НБУ, за розміром загальних активів на початок травня посідав 6-те місце (129,8 млрд грн) серед 65 банків в Україні.

Національний банк України в опублікованому цього тижня Звіті про фінстабільність вказав із посиланням на опитування банків, що після певної перерви на початку війни кіберризик повернувся до трійки найбільших системних ризиків. Згідно з представленим ним графіком, у квітні-травні щомісяця фіксували по три атаки, які призводили до тимчасових збоїв, тоді як у січні-березні їх кількість була від нуля до двох.