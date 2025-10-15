Внаслідок атаки ГУР російський провайдер отримав понад 66 млн руб збитків - джерела

Один із найбільших сибірських інтернет-провайдерів "Оріон Телеком" збіднів одразу на 66 мільйонів рублів внаслідок спецоперації кіберкорпусу Головного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки, про це стало відомо із заяви до російської поліції, яку подав провайдер за результатами кібератаки.

За інформацією ГУР, атакований провайдер сам визнав власні збитки в розмірі 66 мільйонів рублів, а також визнав факт витоку персональних даних користувачів внаслідок операції ГУР МО. У звʼязку з цим "Оріон Телеком" просить російську поліцію відкрити відповідне кримінальне провадження. Окрім того, згідно з російськими законами, провайдеру також ймовірно доведеться виплатити чималий штраф за допущений витік даних - ще до 15 мільйонів рублів.

Як повідомлялося, кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру "Оріон Телеком" ще влітку на т.зв. "день росії", того дня робота провайдера була паралізована.

Зокрема, без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану – "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером. Того ж ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніли скаргами невдоволених росіян, які повідомляли про відсутність інтернету та телебачення.

В українській розвідці зазначають, що мережі провайдера активно використовувалися російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України.