На території "Херсонеса Таврійського" в Криму окупанти розгорнули будівництво

Окупанти розгорнули будівництво на території "Херсонеса Таврійського" - стародавнього міста-пам'ятки, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, повідомила Спілка археологів України.

"На території "Херсонеса Таврійського" військові будівельники окупаційної армії зводять новий амфітеатр. Це роблять підлеглі військово-будівельного комплексу міноборони Росії (ВБК). Вони продовжують будівельні роботи зі створення так званого історико-археологічного парку "Херсонес Таврійський" та руйнування культурного й археологічного ландшафту", - йдеться в повідомленні Спілки археологів України у фейсбуці.

За її даними, роботи проводяться за дорученням президента РФ. Фінансування надав російський фонд "Моя історія".

Як повідомила член громадської ради при Подільській райдержадміністрації Києва, ексдиректор "УкрНДІпроектрестраврація" Ольга Рутковська, "Херсонес Таврійський" та його околиці внесено до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 2013 року.

Раніше повідомлялося, що у травні 2023 року ЮНЕСКО повідомила про фіксування на супутникових знімках активності на території та в буферній зоні об'єкта Світової спадщини стародавнього міста "Херсонес Таврійський" та його хори, зокрема будівництво тимчасових споруд і порушення ґрунту.