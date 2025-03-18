Суд змінив запобіжний захід підозрюваному у побитті дівчинки хлопцю у Білій Церкві – прокуратура

Суд змінив запобіжний захід хлопцю, якого підозрюють в побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві, із тримання під вартою на особисте зобов'язання, повідомляє Київська обласна прокуратура.

"Шевченківський районний суд відмовив у задоволенні клопотання про подальше тримання під вартою неповнолітнього підозрюваного. Натомість йому обрали новий запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час судового розгляду сторона захисту хлопця наполягала на зміні запобіжного заходу, аби він не був пов'язаний із тимчасовою ізоляцією від суспільства.

Суд врахував надані адвокатом медичні документи, позитивні характеристики підозрюваного з місця навчання, а також його особисті показання, у яких він "щиро розкаявся".

Прокурори оскаржуватимуть рішення про зміну запобіжного заходу підлітку.

"Цілодобовий домашній арешт був би логічнішим рішенням, адже він обмежує пересування, але не порушує надмірно право на свободу. Але суд вирішив інакше", - заявив адвокат Масі Найєм, юридична компанія якого захищає потерпілу.

Як повідомлялося, до поліції 11 січня надійшло повідомлення від матері про те, що підлітки побили її 12-річну доньку. Тілесних ушкоджень дитині завдали троє неповнолітніх: ровесниця дівчинки та двоє хлопців віком 15 і 16 років.

Під час проведення п ершочергових слідчих дій поліцейські виявили відеозапис, на якому зафіксовано момент побиття.

Джерела: https://t.me/press_kobl/2683

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