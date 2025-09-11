Україна стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" - Зеленський

Україна слідкує за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025". що фактично вже розпочалися на території Білорусі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вже фактично розпочалися військові навчання російсько-білоруські на території Білорусі. Ми слідкуємо за цим в Україні. Наші військові фіксують переміщення російської техніки, розбудову інфраструктури., - сказав він на спільній пресконференції із президентом Фінляндії Александером Стуббом у Києві.

За словами Зеленського, "сенс таких дій РФ - точно не оборонний, і спрямований точно проти не тільки України".

"Кожен в Європі відчуває, що РФ, на жаль, має можливості продовжувати і розширювати свою агресію, отже, потрібні сильні кроки. Сильний тиск. І не тільки від Європи", - додав він.