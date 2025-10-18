Стубб: Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів щодо України

Фото: https://www.pap.pl

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що президент США Дональд Трамп є "єдиним, хто може змусити" Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.

"Нам потрібна не стільки сила "морквини", щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів, скільки "палиця", яка змусить їх це зробити. Тож Росію потрібно змусити сісти за стіл переговорів заради миру — і саме це намагається зробити президент Трамп", - зазначив Стубб в інтерв’ю для BBC Radio 4 Today.

Стубб також наголосив, що Фінляндія ніколи не визнає окупований Крим частиною Росії та прагне, щоб Україна після завершення війни стала членом ЄС і, можливо, НАТО.

Президент Фінляндії підкреслив, що лише українці можуть вирішувати земельне питання на своїй території. "Я хочу, щоб Україна після війни зберегла незалежність, суверенітет – тобто стала членом ЄС і, можливо, НАТО, а також зберегла територіальну цілісність. За це ми всі зараз боремося", – додав він.