Політика
19:23 09.12.2025

Унаслідок корупційного скандалу рейтинги Зеленського та його партії знизились приблизно на 4% – U electoral data Project

Підтримка виборцями чинного президента України Володимира Зеленського у листопаді 2025 року знизилася порівняно із жовтнем 2025 року. Про це йдеться у звіті за результатами щомісячного електорального дослідження U electoral data project, презентованому у вівторок.

Згідно з оприлюдненими даними, у відповідь на запитання "За кого б ви проголосували на майбутніх президентських виборах?" у листопаді 2025 року Зеленського назвали 20,3% респондентів. Для порівняння, у жовтні діючого президента підтримували 24,3%.

У той же час зріс рейтинг колишнього головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного - з 16,4% у жовтні до 19,1% у листопаді.

Така ж динаміка спостерігається і у відповідях щодо парламентських виборів. Кількість респондентів, готових підтримати партію Володимира Зеленського, скоротилася з 16,0% до 11,5%, у той час як підтримка партії Валерія Залужного зросла з 18,5% до 21,8%.

U electoral data project є спільною дослідницькою ініціативою з оприлюднення об'єктивної електоральної оцінки суспільних настроїв в рамках Омнібусу компанії Info Sapiens та Public policy development office. Місією U electoral data project є надати суспільству, науковцям, експертам та журналістам доступу до достовірних даних електоральних настроїв в Україні.

Для цього, в межах даного проекту, Public policy development office публікує частину результатів щомісячного Омнібусу, яке на регулярній основі здійснює компанія Info Sapiens.

"Варто розуміти, що опитування проводяться в умовах війни, тому електоральні настрої слід розцінювати як потенціал окремих особистостей та їх команд, а не ті результати, які вони отримають, коли будуть зупинені бойові дії і безпекова ситуація дозволить провести вибори. Також варто зазначити, що від участі одних, та відмови від політичного проявлення інших, будуть змінюватись і результати.", - зауважив співзасновник Public policy development office, керівник програми "Розвиток демократичних практик" Руслан Рохов, під час презентації U electoral data project.

Зазначається, що в майбутньому буде запущено сайт, де будуть розміщені ці дані в публічному доступі. Доступ до них буде вільним.

 

Теги: #партія #зеленський #рейтинги

