США продовжуватимуть дипломатію з Путіним - заступниця голови фракції "Голос"

Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me/

Томагавки Україні не дадуть, а США продовжуватимуть дипломатію з очільником Кремля Володимиром Путіним, прогнозує заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко.

"Томагавки нам не дадуть і США намагатимуться продовжувати дипломатію з путіним з різних причин, зокрема й через Китай. Наскільки я розумію, зустріч Зеленського в Сенаті не відбулась, а зустріч з Трампом була в форматі обіду, тобто напівформальна. Отже, марно очікувати щось проривного від такого типу зустрічей", - сказала Сірко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

На переконання народної депутатки, зустріч президентів України та США "не була дуже продуктивною". Вона наголосила, що Сполучені Штати продовжують дотримуватися тактики замороженого конфлікту та відмови від частини українських територій - хай і неформальної, "що вже добре".

"Але думаю, США непублічно надаватимуть допомогу Україні та продаватимуть зброю.

Враховуючи це все, наше діло далі нарощувати військову спроможність та дипломатично, політично та військово роздовбувати росію, бо ніхто нас захищати не збирається", - наголосила Сірко.