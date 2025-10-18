Перемовини щодо постачання Україні озброєння з боку США перейшли у непублічну площину — Мережко

Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.merezhko.2025/

Переговори щодо надання Україні конкретних видів озброєння з боку США перейшли у непублічну площину, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Очевидно перемовини щодо надання Україні конкретних видів озброєння, які викликають у Кремлі паніку, перейшли з публічної площини у непублічну, що є доцільним. Водночас важливо, щоб президент Трамп продовжував дотримуватися принципу "нічого про Україну і Європу без України і Європи" - сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у суботу.

Народний депутат підкреслив, що атмосфера зустрічі президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського була доволі позитивною, відвертою та конструктивною.

Мережко висловив скепсис щодо ідеї проведення саміту Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна в Будапешті. За його словами, вибір місця є дуже невдалим, оскільки одразу виникають неприємні політичні асоціації з сумнозвісним Будапештським меморандумом.

"На мою думку, Путін просто діє за старою схемою, намагаючись виграти час і уникнути санкцій, вдаючи, що він нібито готовий до серйозних перемовин.

Сподіваюся, що Трамп це швидко зрозуміє і виконає свої попередні обіцянки", - зазначив Мережко.

Він також припустив, що можливо Трамп дає Путіну останній шанс проявити конструктив, хоча розуміє або почав розуміти, що кремлівський диктатор - це не та людина, від якої можна очікувати конструктивного підходу.

"У будь-якому разі для нас важливо, щоб будь-які рішення стосовно України приймалися за участі нашого президента і за участі наших європейських союзників", - наголосив Мережко.