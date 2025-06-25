Експорт пшениці в 2024/25 МР склав 15,6 млн тонн - Мінагрополітики

Україна станом на 25 червня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала 40,314 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,942 млн тонн було відвантажено від початку поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на Державну митну службу.

Згідно з повідомленням, станом на 28 червня минулого року загальний показник відвантажень оцінювався в 50,553 млн тонн, у тому числі 3,621 млн тонн у червні.

При цьому з початку поточного сезону експортовано пшениці – 15,641 млн тонн (у 2023/24 МР – 18,3 млн тонн), ячменю – 2,318 млн тонн (2,477 млн тонн), жита – 10,8 тис. тонн (1,6 тис. тонн), кукурудзи – 21,759 млн тонн (29,233 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 25 червня оцінюється в 69,7 тис. тонн (у 2023/24 МР – 97,8 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 65,2 тис. тонн (92,4 тис. тонн).