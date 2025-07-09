Інтерфакс-Україна
Економіка
17:08 09.07.2025

Україна у 2025/26 МР виростить 83 млн тонн зернових та олійних, що на 5,5% більше, ніж у минулому сезоні – прогноз УЗА

3 хв читати
Україна у 2025/26 МР виростить 83 млн тонн зернових та олійних, що на 5,5% більше, ніж у минулому сезоні – прогноз УЗА

Україна в сезоні-2025/26 (липень-червень, маркетинговий рік, МР) зможе виростити 83 млн тонн зернових та олійних культур, що на 5,5% більше ніж у попередньому МР, коли було зібрано 78,7 млн тонн, повідомив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов.

"Ми прогнозуємо виробництво більше на 5 млн тонн. Ми прогнозуємо 83 млн тонн зернових і олійних. Думаємо, що збільшення станеться передусім завдяки кукурудзі. Вона у нас дуже добре виглядає", - сказав він на засіданні Зернового клубу в середу в Києві.

Президент УЗА розповів про візити до низки регіонів, де він ознайомився зі станом посівів, що дозволило зробити висновок про відсутність ризиків у розвитку зернових та олійних культур. Однак зазначив, що через недостатню загальну кількість вегетативних температур збір врожаю зернових та олійних в 2025/26 МР затримається. Зокрема, збиральна кампанія кукурудзи розпочнеться не в серпні, а наприкінці вересня – на початку жовтня.

Втім, Горбачьов високо оцінив потенціал врожайності сільгоспкультур у сезоні-2025/26.

"По врожайності ми досить оптимістичні на сьогоднішній момент. Якщо нічого не станеться ультракатастрофічного з погодними умовами, то зможемо виростити дуже гарний врожай ", - сказав він.

Кукурудзи, за оцінками очільника галузевої асоціації, Україна в 2025/26 МР виростить і збере на рівні 29,26 млн тонн. При цьому експорт зросте до 24 млн тонн проти 21,5 млн тонн у 2024/25 МР. За сприятливих погодних умов цей показник в УЗА готові переглянути і підвищити оцінку валового врожаю до 30 млн тонн.

Щодо пшениці в УЗА очікують в 2025/26 МР показник на рівні минулорічного - 22,5 млн тонн при експорті в 16,5 млн тонн.

Врожай ячменю галузева асоціація оцінює в межах близько 4,9 млн тонн, експорт – 2,3 млн тонн, що відповідає показникам попереднього сезону.

Горбачьов повідомив, що озимий ріпак в Україні погано переніс зиму. За його інформацією, через морози чимало аграріїв посіви озимого ріпаку передискували. Площі, які звільнилися, були засіяні здебільшого соняшником і кукурудзою, що і призведе до збільшення валового виробництва цих культур. Тож виробництво ріпаку в 2025/26 МР становитиме, за попередніми оцінками, 3 млн тонн, експорт – 2,6 млн тонн.

Врожай соняшника в УЗА прогнозують у 2025/26 МР на рівні майже 15 млн (проти 12,7 млн тонн у попередньому сезоні – ІФ-У), експорт – 14,8 млн тонн.

Виробництво сої в УЗА в 2025/26 МР очікують на рівні 6,23 млн тонн, експорт – 4 млн тонн.

Щодо перспективного прогнозу на 5 років, то з урахуванням екстрапольованих подій в УЗА вважають, що Україна навіть без повернення окупованих територій буде здатна виробляти в середньому 94 млн тонн зернових і олійних культур навіть "без технологічного стрибку, який теж потенційно можливий". Їх експорт може становити близько 62 млн тонн.

За словами Горбачьова, якщо Україна зможе повернути під свій контроль окуповані території, то щорічне виробництво зернових та олійних культур сягатиме в середньому 110 млн тонн, а експорт становитиме 78-80 млн тонн.

Президент УЗА нагадав, що до війни українські аграрії виробили 107 млн тонн зернових та олійних культур. Тож перспективний прогноз УЗА він вважає цілком реалістичним.

Теги: #зернові_культури #уза #олійні_культури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 25.06.2025
Експорт пшениці в 2024/25 МР склав 15,6 млн тонн - Мінагрополітики

Експорт пшениці в 2024/25 МР склав 15,6 млн тонн - Мінагрополітики

18:50 17.06.2025
Американська торговельна палата в Україні занепокоєна можливим поверненням експортного мита на олійні культури

Американська торговельна палата в Україні занепокоєна можливим поверненням експортного мита на олійні культури

18:58 16.06.2025
УЗА закликала ВР відхилити "олійні правки", уряд – розробити стратегію розвитку внутрішньої переробки та експорту

УЗА закликала ВР відхилити "олійні правки", уряд – розробити стратегію розвитку внутрішньої переробки та експорту

15:13 06.06.2025
Мінагрополітики не обмежуватиме експорт олійних культур заради завантаження переробних підприємств – міністр агрополітики

Мінагрополітики не обмежуватиме експорт олійних культур заради завантаження переробних підприємств – міністр агрополітики

18:08 26.05.2025
Експорт зерна у травні просів удвічі порівняно з травнем-2024 – Мінагрополітики

Експорт зерна у травні просів удвічі порівняно з травнем-2024 – Мінагрополітики

16:41 03.04.2025
ЄС відкриє свій ринок для українського насіння олійних культур і буряку

ЄС відкриє свій ринок для українського насіння олійних культур і буряку

16:28 07.02.2025
При зміні умов торгівлі ЄС та України для української пшениці ймовірно доведеться шукати нові ринки – президент УЗА

При зміні умов торгівлі ЄС та України для української пшениці ймовірно доведеться шукати нові ринки – президент УЗА

12:29 16.08.2024
Аграрії намолотили вже 31,8 млн тонн сільгоспкультур під урожай-2024 – Мінагрополітики

Аграрії намолотили вже 31,8 млн тонн сільгоспкультур під урожай-2024 – Мінагрополітики

10:40 28.06.2024
Збирання врожаю триває в 16 областях, намолочено 721,4 тис. тонн зерна - Мінагрополітики

Збирання врожаю триває в 16 областях, намолочено 721,4 тис. тонн зерна - Мінагрополітики

14:59 06.12.2023
Україна зможе експортувати 50 млн тонн зерна врожаю 2023 р. - УЗА

Україна зможе експортувати 50 млн тонн зерна врожаю 2023 р. - УЗА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні у червні-2025 впала до 0,8%, у річному вимірі - до 14,3% - Держстат

Програма з МВФ передбачає призначення нового керівника БЕБ за конкурсом до кінця липня

Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ

Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових – МВФ

ОСТАННЄ

"Укрнафта" в 2026р планує побудувати 420 МВт газової генерації та великий проєкт CCHP – глава компанії на URC-2025

Інфляція в Україні у червні-2025 впала до 0,8%, у річному вимірі - до 14,3% - Держстат

"Укренерго" закликало ощадливо споживати е/е у середу з 16:00 до 22:00

Видача автобусних ліцензій у I пів.-2025 впала до 176 через наповнення ринку та жорсткіші умови видачі – ДСБТ

Мідь оновила історичний максимум на новинах про мита на імпорт у США

Держгеонадра реалізувала 8 спецдозволів на користування надрами

НБУ оштрафував СК "Ультра Альянс" на 5,665 млн грн. за порушення у сфері фінмоніторингу

Оператори у червні розмінували близько 820 га земель у рамках держпрограми - Мінекономіки

Фондові індекси США змінюються різноспрямовано на початку торгів у вівторок

НБУ обмежив трьом кредитним спілкам окремий вид діяльності до кінця року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА