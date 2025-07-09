Україна у 2025/26 МР виростить 83 млн тонн зернових та олійних, що на 5,5% більше, ніж у минулому сезоні – прогноз УЗА

Україна в сезоні-2025/26 (липень-червень, маркетинговий рік, МР) зможе виростити 83 млн тонн зернових та олійних культур, що на 5,5% більше ніж у попередньому МР, коли було зібрано 78,7 млн тонн, повідомив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов.

"Ми прогнозуємо виробництво більше на 5 млн тонн. Ми прогнозуємо 83 млн тонн зернових і олійних. Думаємо, що збільшення станеться передусім завдяки кукурудзі. Вона у нас дуже добре виглядає", - сказав він на засіданні Зернового клубу в середу в Києві.

Президент УЗА розповів про візити до низки регіонів, де він ознайомився зі станом посівів, що дозволило зробити висновок про відсутність ризиків у розвитку зернових та олійних культур. Однак зазначив, що через недостатню загальну кількість вегетативних температур збір врожаю зернових та олійних в 2025/26 МР затримається. Зокрема, збиральна кампанія кукурудзи розпочнеться не в серпні, а наприкінці вересня – на початку жовтня.

Втім, Горбачьов високо оцінив потенціал врожайності сільгоспкультур у сезоні-2025/26.

"По врожайності ми досить оптимістичні на сьогоднішній момент. Якщо нічого не станеться ультракатастрофічного з погодними умовами, то зможемо виростити дуже гарний врожай ", - сказав він.

Кукурудзи, за оцінками очільника галузевої асоціації, Україна в 2025/26 МР виростить і збере на рівні 29,26 млн тонн. При цьому експорт зросте до 24 млн тонн проти 21,5 млн тонн у 2024/25 МР. За сприятливих погодних умов цей показник в УЗА готові переглянути і підвищити оцінку валового врожаю до 30 млн тонн.

Щодо пшениці в УЗА очікують в 2025/26 МР показник на рівні минулорічного - 22,5 млн тонн при експорті в 16,5 млн тонн.

Врожай ячменю галузева асоціація оцінює в межах близько 4,9 млн тонн, експорт – 2,3 млн тонн, що відповідає показникам попереднього сезону.

Горбачьов повідомив, що озимий ріпак в Україні погано переніс зиму. За його інформацією, через морози чимало аграріїв посіви озимого ріпаку передискували. Площі, які звільнилися, були засіяні здебільшого соняшником і кукурудзою, що і призведе до збільшення валового виробництва цих культур. Тож виробництво ріпаку в 2025/26 МР становитиме, за попередніми оцінками, 3 млн тонн, експорт – 2,6 млн тонн.

Врожай соняшника в УЗА прогнозують у 2025/26 МР на рівні майже 15 млн (проти 12,7 млн тонн у попередньому сезоні – ІФ-У), експорт – 14,8 млн тонн.

Виробництво сої в УЗА в 2025/26 МР очікують на рівні 6,23 млн тонн, експорт – 4 млн тонн.

Щодо перспективного прогнозу на 5 років, то з урахуванням екстрапольованих подій в УЗА вважають, що Україна навіть без повернення окупованих територій буде здатна виробляти в середньому 94 млн тонн зернових і олійних культур навіть "без технологічного стрибку, який теж потенційно можливий". Їх експорт може становити близько 62 млн тонн.

За словами Горбачьова, якщо Україна зможе повернути під свій контроль окуповані території, то щорічне виробництво зернових та олійних культур сягатиме в середньому 110 млн тонн, а експорт становитиме 78-80 млн тонн.

Президент УЗА нагадав, що до війни українські аграрії виробили 107 млн тонн зернових та олійних культур. Тож перспективний прогноз УЗА він вважає цілком реалістичним.