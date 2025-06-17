Інтерфакс-Україна
Економіка
18:50 17.06.2025

Американська торговельна палата в Україні занепокоєна можливим поверненням експортного мита на олійні культури

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Американська торговельна палата в Україні занепокоєна можливим поверненням експортного мита на олійні культури

Бізнес-спільнота Американської торговельної палати в Україні висловила занепокоєність щодо потенційних ризиків, які пов’язані з можливістю повернення до практики запровадження експортного мита та/або квот для олійних культур, повідомила пресслужба палати.

"Режим безмитної торгівлі з Європейським Союзом (ЄС), який є основним покупцем українських олійних культур, є запорукою швидкої та успішної відбудови України. Водночас запровадження Україною митних або інших торговельних обмежень може поставити під загрозу переговори щодо оновлення зони вільної торгівлі з ЄС, зокрема, через ризик запровадження дзеркальних обмежень на український експорт ", - йдеться у заяві.

Експерти компаній-членів палати нагадали, що досвід запровадження у 2017 році експортних мит на сою та ріпак, які були згодом скасовані у 2020 році, продемонстрував що такі заходи не призводять до значного збільшення виробництва олії. Навпаки подібні обмеження наносять фінансові втрати агровиробниками і призводять до скорочення посівів олійних культур.

Американська торговельна палата в Україні закликала уряд України та народних депутатів не допустити повернення експортного мита та/або квот для олійних культур та не підтримувати такі ініціативи.

Теги: #мито #американська_торговельна_палата #олійні_культури

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