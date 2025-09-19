Американська торговельна палата в Україні закликає терміново скасувати експортні мита на сою та ріпак

Міжнародний бізнес, об’єднаний Американською торговельною палатою в Україні, наголошує на необхідності термінового скасування експортних мит на сою та ріпак.

Вони були введені в дію з 4 вересня 2025 року відповідно до Закону України №4536-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства» (Закон №4536-IX).

Правка щодо запровадження експортного мита на сою та ріпак була включена до Закону №4536-IX із порушенням засад законодавчої техніки, Регламенту Верховної Ради України та принципу стабільності податкового законодавства. Такі зміни суперечать євроінтеграційному курсу України та статті 31 Угоди про асоціацію з ЄС, погіршують інвестиційний клімат, створюють ризики для верховенства права й призводять до втрат агровиробників через падіння закупівельних цін і скорочення посівних площ.

З 4 вересня 2025 року українські порти Чорного моря заблоковані суднами, а припортові залізниці – вагонами з вантажами ріпаку та сої через неврегульованість порядку та критеріїв для застосування нульової ставки мита для виробників аграрної продукції. Так, всі експортери, зокрема виробники аграрної продукції, не можуть експортувати товар та зазнають збитків у зв’язку зі штрафами за простій суден (demurrage) та інших транспортних засобів, понаднормове зберігання збіжжя у портах, подовжене страхове покриття, невиконання контрактів перед іноземними покупцями. Дороговартісний товар застряг у портах і наражається на небезпеку в умовах регулярних обстрілів портів, так само як і екіпажі закордонних суден, митне оформлення яких заблоковане. Надходження валютної виручки (до 2 мільярдів доларів США) за насіння ріпаку і сої 2025 року фактично зірване. Наразі щонайменше дев’ять суден знаходяться на такому простої, та за попередніми оцінками орієнтовні збитки для бізнесу складатимуть від 5 до 10 мільйонів доларів США на місяць.

З огляду на зазначене вище та поточну критичну ситуацію, Американська торговельна палата закликає Уряд: