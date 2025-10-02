Американська торговельна палата закликає Уряд України продовжити перехідні періоди для імплементації технічних регламентів REACH та CLP

Міжнародний бізнес, об’єднаний Американською торговельною палатою в Україні, закликає Уряд терміново продовжити перехідний період для імплементації норм Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року №847, та Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженого постановою КМУ від 10 травня 2024 року №539 (далі – технічні регламенти REACH та CLP), які встановлюють європейські стандарти безпечного обігу хімічних речовин.

Бізнес підтримує гармонізацію законодавства Європейського Союзу (ЄC) та України. Однак встановлені строки (1,5 року для CLP та 5 років для REACH) є нереалістичними без зрозумілої дорожньої карти та необхідної інфраструктури. У ЄС така адаптація тривала 7–10 років.

Дане регулювання поширюється та впливає на функціонування низки індустрій, які використовують хімічну продукцію, а саме: побутова хімія, фармацевтика, косметична індустрія, агрохімія, текстильна індустрія, електроніка та інше. Тому, у разі не продовження термінів імплементації - вже з 15 листопада 2025 року існує загроза обмеження імпорту та виробництва, що призведе до дефіциту продукції, зростання цін, зростання «сірого» імпорту та контрафакту, а також ризиків для безпеки споживачів і довкілля.

Таким чином, бізнес закликає Уряд:

терміново продовжити перехідні періоди для імплементації норм вищезгаданих технічних регламентів REACH та CLP

якнайшвидше опублікувати відповідні настанови та рекомендації

налагодити регулярний діалог із бізнесом та призначити контактних осіб від регуляторного органу для відповідних комунікацій

продовжити гармонізацію законодавства ЄС та України у частині регулювання технічних регламентів REACH та CLP

