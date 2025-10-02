Американська торговельна палата закликає Уряд України продовжити перехідні періоди для імплементації технічних регламентів REACH та CLP
Міжнародний бізнес, об’єднаний Американською торговельною палатою в Україні, закликає Уряд терміново продовжити перехідний період для імплементації норм Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року №847, та Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженого постановою КМУ від 10 травня 2024 року №539 (далі – технічні регламенти REACH та CLP), які встановлюють європейські стандарти безпечного обігу хімічних речовин.
Бізнес підтримує гармонізацію законодавства Європейського Союзу (ЄC) та України. Однак встановлені строки (1,5 року для CLP та 5 років для REACH) є нереалістичними без зрозумілої дорожньої карти та необхідної інфраструктури. У ЄС така адаптація тривала 7–10 років.
Дане регулювання поширюється та впливає на функціонування низки індустрій, які використовують хімічну продукцію, а саме: побутова хімія, фармацевтика, косметична індустрія, агрохімія, текстильна індустрія, електроніка та інше. Тому, у разі не продовження термінів імплементації - вже з 15 листопада 2025 року існує загроза обмеження імпорту та виробництва, що призведе до дефіциту продукції, зростання цін, зростання «сірого» імпорту та контрафакту, а також ризиків для безпеки споживачів і довкілля.
Таким чином, бізнес закликає Уряд:
- терміново продовжити перехідні періоди для імплементації норм вищезгаданих технічних регламентів REACH та CLP
- якнайшвидше опублікувати відповідні настанови та рекомендації
- налагодити регулярний діалог із бізнесом та призначити контактних осіб від регуляторного органу для відповідних комунікацій
- продовжити гармонізацію законодавства ЄС та України у частині регулювання технічних регламентів REACH та CLP