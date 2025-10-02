Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:31 02.10.2025

Американська торговельна палата закликає Уряд України продовжити перехідні періоди для імплементації технічних регламентів REACH та CLP

2 хв читати
Американська торговельна палата закликає Уряд України продовжити перехідні періоди для імплементації технічних регламентів REACH та CLP

Міжнародний бізнес, об’єднаний Американською торговельною палатою в Україні, закликає Уряд терміново продовжити перехідний період для  імплементації норм Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року №847, та Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженого постановою КМУ від 10 травня 2024 року №539 (далі – технічні регламенти REACH та CLP), які встановлюють європейські стандарти безпечного обігу хімічних речовин.

Бізнес підтримує гармонізацію законодавства Європейського Союзу (ЄC) та України. Однак встановлені строки (1,5 року для CLP та 5 років для REACH) є нереалістичними без зрозумілої дорожньої карти та необхідної інфраструктури. У ЄС така адаптація тривала 7–10 років.

Дане регулювання поширюється та впливає на функціонування низки індустрій, які використовують хімічну продукцію, а саме: побутова хімія, фармацевтика, косметична індустрія, агрохімія, текстильна індустрія, електроніка та інше. Тому, у разі  не продовження термінів імплементації - вже з 15 листопада 2025 року існує загроза обмеження імпорту та виробництва, що призведе до дефіциту продукції, зростання цін, зростання «сірого» імпорту та контрафакту, а також ризиків для безпеки споживачів і довкілля.

Таким чином, бізнес закликає Уряд:

  • терміново продовжити перехідні періоди для імплементації норм вищезгаданих технічних регламентів REACH та CLP
  • якнайшвидше опублікувати відповідні настанови та рекомендації
  • налагодити регулярний діалог із бізнесом та призначити контактних осіб від регуляторного органу для відповідних комунікацій
  • продовжити гармонізацію законодавства ЄС та України  у частині регулювання технічних регламентів  REACH та CLP

Джерело.

Теги: #звернення #американська_торговельна_палата #reach #clp

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:41 19.09.2025
Американська торговельна палата в Україні закликає терміново скасувати експортні мита на сою та ріпак

Американська торговельна палата в Україні закликає терміново скасувати експортні мита на сою та ріпак

12:32 19.09.2025
Парламентарі готують звернення до ДБР у зв'язку з перешкоджанням роботи комітету з питань нацбезпеки з боку Безуглої

Парламентарі готують звернення до ДБР у зв'язку з перешкоджанням роботи комітету з питань нацбезпеки з боку Безуглої

21:15 02.09.2025
Порошенко з нардепами "Євросолідарності" ініціювали звернення Ради до міжнародних партнерів щодо вбивства Парубія

Порошенко з нардепами "Євросолідарності" ініціювали звернення Ради до міжнародних партнерів щодо вбивства Парубія

13:27 29.08.2025
У Києві по допомогу звернулися вже 877 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ

У Києві по допомогу звернулися вже 877 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ

20:29 27.08.2025
Кличко закликав правоохоронців та Офіс президента відреагувати на напад на заступницю голови КМДА

Кличко закликав правоохоронців та Офіс президента відреагувати на напад на заступницю голови КМДА

13:07 04.08.2025
Девіс обговорила з представниками Торгової палати США та американських компаній відновлення України

Девіс обговорила з представниками Торгової палати США та американських компаній відновлення України

14:00 22.07.2025
Блокування звернення до США мало критичні наслідки для України - Порошенко

Блокування звернення до США мало критичні наслідки для України - Порошенко

21:19 14.07.2025
Зеленський за результатами переговорів з представниками США: Мир можливий лише завдяки силі

Зеленський за результатами переговорів з представниками США: Мир можливий лише завдяки силі

18:15 08.07.2025
Бізнес звернувся до Зеленського, Стефанчука та Шмигаля з закликом переглянути рішення щодо призначення голови БЕБ

Бізнес звернувся до Зеленського, Стефанчука та Шмигаля з закликом переглянути рішення щодо призначення голови БЕБ

09:01 03.07.2025
Ветерани закликали Президента України підтримати "Українські вертольоти"

Ветерани закликали Президента України підтримати "Українські вертольоти"

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Ми знаємо, де є 300 мільярдів на армію – заява фракції "Європейська Солідарність"

ТРК "Проспект" запускає проєкт "Світло серед нас" про силу відновлення військових і цивільних

У Києві на території UNIT.City відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»

"Оператор ринку" запускає чергову хвилю навчань за програмою підвищення обізнаності про роботу ринку е/е

Banker Awards 2025: Alliance Novobud — символ стабільності українського девелопменту

Напередодні зими: УВКБ ООН допомагатиме вразливим людям із прифронтових громад залишатися в теплі впродовж холодних місяців

Пресреліз: ПриватБанк запустив програму кредитування основних засобів без початкового внеску

Вийшов другий том антології сучасної драматургії - "Драма Панорама 2024"

Андрій Парубій - Герой України

Міжнародний досвід формує новий стандарт орендної нерухомості в Києві — Standard One

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА