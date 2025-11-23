Члени європейських парламентів у зверненні до Трампа: Поступитися Росії означає занурити вільний світ в анархію і хаос

Парламентарі європейських країн закликають президента США Дональда Трампа у відносинах з РФ застосовувати стратегію 40-го президента США (1981-89) Рональда Рейгана - політику жорсткого стримування та перемоги.

"Хоча ми вітаємо ваші зусилля з досягнення миру, важливо пам’ятати слова президента Рональда Рейгана, коли його запитали про його стратегію щодо Радянського Союзу: "Ми виграємо, вони програють". Це має бути наша спільна стратегія щодо Росії, а також розробка мирного плану, що забезпечить справедливий і тривалий мир. США, Україна і вільний світ повинні виграти; Росія і її союзники з "осі зла" повинні програти", - зазначається у зверненні європейських парламентарів до Трампа, яке передав агентству "Інтерфакс-Україна" один із підписантів, голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

Парламентарі наголосили, що спроби заспокоєння Росії як агресора чи тиск на Україну як жертву цієї агресії є неприйнятними з моральної точки зору та принижують людську гідність.

"Поступитися Росії означає відмовитися від спільних цінностей і занурити вільний світ в анархію і хаос", - підкреслюється у звернені.

Політики виказали надію на сильне американське лідерство і підкреслили, що "Америка є великою і першою лише тоді, коли вона непохитно відстоює свободу, демократію, повагу до прав людини та верховенство права".

Звернення підписали понад 45 політиків, зокрема, члени Європейского парламенту, представники законодавчих органів Литви, Хорватії, Ірландія, Естонії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Болгарії.