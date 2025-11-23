Інтерфакс-Україна
Події
16:52 23.11.2025

Члени європейських парламентів у зверненні до Трампа: Поступитися Росії означає занурити вільний світ в анархію і хаос

2 хв читати

Парламентарі європейських країн закликають президента США Дональда Трампа у відносинах з РФ застосовувати стратегію 40-го президента США (1981-89) Рональда Рейгана - політику жорсткого стримування та перемоги.

"Хоча ми вітаємо ваші зусилля з досягнення миру, важливо пам’ятати слова президента Рональда Рейгана, коли його запитали про його стратегію щодо Радянського Союзу: "Ми виграємо, вони програють". Це має бути наша спільна стратегія щодо Росії, а також розробка мирного плану, що забезпечить справедливий і тривалий мир. США, Україна і вільний світ повинні виграти; Росія і її союзники з "осі зла" повинні програти", - зазначається у зверненні європейських парламентарів до Трампа, яке передав агентству "Інтерфакс-Україна" один із підписантів, голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

Парламентарі наголосили, що спроби заспокоєння Росії як агресора чи тиск на Україну як жертву цієї агресії є неприйнятними з моральної точки зору та принижують людську гідність.

"Поступитися Росії означає відмовитися від спільних цінностей і занурити вільний світ в анархію і хаос", - підкреслюється у звернені.

Політики виказали надію на сильне американське лідерство і підкреслили, що "Америка є великою і першою лише тоді, коли вона непохитно відстоює свободу, демократію, повагу до прав людини та верховенство права".

Звернення підписали понад 45 політиків, зокрема, члени Європейского парламенту, представники законодавчих органів Литви, Хорватії, Ірландія, Естонії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Болгарії.

 

Теги: #звернення #трамп #політики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:05 23.11.2025
Трамп критикує керівництво України за відсутність вдячності, а Європу – за продовження купівлі нафти в РФ

Трамп критикує керівництво України за відсутність вдячності, а Європу – за продовження купівлі нафти в РФ

14:57 23.11.2025
Остаточне рішення по мирній угоді буде лише після зустрічі Трампа із Зеленським – ЗМІ

Остаточне рішення по мирній угоді буде лише після зустрічі Трампа із Зеленським – ЗМІ

00:28 23.11.2025
Стармер після розмови із Зеленським провів консультації з Трампом щодо мирного плану

Стармер після розмови із Зеленським провів консультації з Трампом щодо мирного плану

23:41 22.11.2025
Грем: Трамп забезпечить, щоб Україна була вільною та суверенною державою із здатністю захистити себе

Грем: Трамп забезпечить, щоб Україна була вільною та суверенною державою із здатністю захистити себе

23:09 19.11.2025
Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо управління даними у сфері охорони здоров’я

Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо управління даними у сфері охорони здоров’я

16:50 13.11.2025
Саакашвілі звернувся до Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених

Саакашвілі звернувся до Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених

06:16 29.10.2025
Ватикан закликав припинити російську війну проти України

Ватикан закликав припинити російську війну проти України

19:26 26.10.2025
1200 дронів за тиждень: Зеленський закликав до спільної відповіді та повідомив про постачання "Міражів" і ракет

1200 дронів за тиждень: Зеленський закликав до спільної відповіді та повідомив про постачання "Міражів" і ракет

18:23 24.10.2025
Працівники "Запоріжсталі" закликають не підвищувати тарифи на вонтажні перевезення, бо це вдарить по конкурентоспроможності

Працівники "Запоріжсталі" закликають не підвищувати тарифи на вонтажні перевезення, бо це вдарить по конкурентоспроможності

17:31 02.10.2025
Американська торговельна палата закликає Уряд України продовжити перехідні періоди для імплементації технічних регламентів REACH та CLP

Американська торговельна палата закликає Уряд України продовжити перехідні періоди для імплементації технічних регламентів REACH та CLP

ВАЖЛИВЕ

Поточна редакція плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів – Умєров

Американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, заснованих на українському баченні, - Зеленський

Мир для України має передбачати непорушність кордонів, відсутність обмежень для ЗСУ та роль ЄС - фон дер Ляєн після зустрічей лідерів ЄС та G7

Українська делегація прибула до Швейцарії для переговорів зі США

Окупантам не вдається закріпитися в центрі Покровська – 7 корпус ДШВ

ОСТАННЄ

Спецпризначенці СБУ завдали удару по окупантах у Покровську та на ТОТ

РФ погрожує конфіскацією активів США, але не має потрібних економічних механізмів, – ЦПД

DeepState повідомив про просування окупантів у Покровську і поруч на 4 кв. км за добу

Поточна редакція плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів – Умєров

Американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, заснованих на українському баченні, - Зеленський

Зеленський анонсував розмову Коаліції охочих на початку тижня

Мир для України має передбачати непорушність кордонів, відсутність обмежень для ЗСУ та роль ЄС - фон дер Ляєн після зустрічей лідерів ЄС та G7

Заявки на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій подали вже понад 150 тис. українців

Туман на півдні України в неділю, ожеледиця та вітер на заході в понеділок можуть ускладнити рух транспорту

Зеленський: У Швейцарії зустрічаються команди України та США, дуже сподіваюсь, що буде результат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА