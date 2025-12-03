НАЛУ ініціює звернення до Європарламенту щодо правил реєстрації українських організацій у Реєстрі прозорості ЄС

аціональна асоціація лобістів України (НАЛУ) ініціює офіційне звернення до Європейського парламенту щодо правил реєстрації українських організацій у Реєстрі прозорості ЄС.

"Національна асоціація лобістів України найближчим часом направить офіційне звернення до Європейського парламенту з проханням надати чіткі та однозначні роз’яснення щодо того, які саме українські організації зобов’язані реєструватися у Реєстрі прозорості Європейського Союзу для здійснення взаємодії з європейськими інституціями", - повідомила вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Асоціація також порушить питання про те, чи повинні українські суб’єкти: громадські організації, професійні об’єднання, бізнес-асоціації, консалтингові компанії, благодійні фонди та інші структури, — проходити додаткову реєстрацію та отримувати статус лобістів при роботі з органами ЄС відповідно до вимог європейського законодавства.

В асоціації наголошують, що з початком дії закону України "Про лобіювання" та активним курсом держави на євроінтеграцію питання гармонізації української практики лобіювання з підходами Європейського Союзу стає критично важливим. Відсутність чітких інструкцій та єдиної позиції може створювати правову невизначеність для українських організацій, які прагнуть працювати у правовому полі ЄС і представляти інтереси України на міжнародному рівні.

"Ми прагнемо отримати офіційне пояснення, щоб українські організації могли діяти відповідно до європейських правил, уникати ризиків і забезпечувати максимальну прозорість своєї діяльності. Це також важливо для захисту іміджу України як держави, яка рухається шляхом цивілізованої взаємодії та відкритої адвокації", — зазначає НАЛУ.

Отримані роз’яснення Європейського парламенту планується оприлюднити та передати українським інституціям, бізнесу й громадським організаціям як офіційний орієнтир для подальшої роботи з органами ЄС.