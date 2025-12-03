Інтерфакс-Україна
Події
19:12 03.12.2025

НАЛУ ініціює звернення до Європарламенту щодо правил реєстрації українських організацій у Реєстрі прозорості ЄС

2 хв читати
НАЛУ ініціює звернення до Європарламенту щодо правил реєстрації українських організацій у Реєстрі прозорості ЄС

аціональна асоціація лобістів України (НАЛУ) ініціює офіційне звернення до Європейського парламенту щодо правил реєстрації українських організацій у Реєстрі прозорості ЄС.

"Національна асоціація лобістів України найближчим часом направить офіційне звернення до Європейського парламенту з проханням надати чіткі та однозначні роз’яснення щодо того, які саме українські організації зобов’язані реєструватися у Реєстрі прозорості Європейського Союзу для здійснення взаємодії з європейськими інституціями", - повідомила вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Асоціація також порушить питання про те, чи повинні українські суб’єкти: громадські організації, професійні об’єднання, бізнес-асоціації, консалтингові компанії, благодійні фонди та інші структури, — проходити додаткову реєстрацію та отримувати статус лобістів при роботі з органами ЄС відповідно до вимог європейського законодавства.

В асоціації наголошують, що з початком дії закону України "Про лобіювання" та активним курсом держави на євроінтеграцію питання гармонізації української практики лобіювання з підходами Європейського Союзу стає критично важливим. Відсутність чітких інструкцій та єдиної позиції може створювати правову невизначеність для українських організацій, які прагнуть працювати у правовому полі ЄС і представляти інтереси України на міжнародному рівні.

"Ми прагнемо отримати офіційне пояснення, щоб українські організації могли діяти відповідно до європейських правил, уникати ризиків і забезпечувати максимальну прозорість своєї діяльності. Це також важливо для захисту іміджу України як держави, яка рухається шляхом цивілізованої взаємодії та відкритої адвокації", — зазначає НАЛУ.

Отримані роз’яснення Європейського парламенту планується оприлюднити та передати українським інституціям, бізнесу й громадським організаціям як офіційний орієнтир для подальшої роботи з органами ЄС.

Теги: #київ #звернення #лобізм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:04 03.12.2025
Novus в грудні відкриває 9 магазинів у столичному регіоні

Novus в грудні відкриває 9 магазинів у столичному регіоні

16:11 01.12.2025
ДТЕК у листопаді відновив електропостачання понад 3,5 млн абонентам у чотирьох областях та Києві

ДТЕК у листопаді відновив електропостачання понад 3,5 млн абонентам у чотирьох областях та Києві

14:36 01.12.2025
У Києві на маршрути вийшли 2 нових трамваї та 20 нових автобусів – мер

У Києві на маршрути вийшли 2 нових трамваї та 20 нових автобусів – мер

11:17 01.12.2025
Петиція про демонтаж всіх засклених балконів та кондиціонерів з історичних фасадів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція про демонтаж всіх засклених балконів та кондиціонерів з історичних фасадів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

23:31 30.11.2025
ДТЕК повністю повернув світло мешканцям Києва після суботнього обстрілу

ДТЕК повністю повернув світло мешканцям Києва після суботнього обстрілу

12:19 30.11.2025
В Києві виявлено уламки дрона з вибуховими пристроями

В Києві виявлено уламки дрона з вибуховими пристроями

19:52 29.11.2025
ДТЕК повідомив про повернення світла 420 тис. абонентів Києва з 500 тис., які втратили його через нічну атаку РФ

ДТЕК повідомив про повернення світла 420 тис. абонентів Києва з 500 тис., які втратили його через нічну атаку РФ

18:38 29.11.2025
Роботи з розбору завалів та ліквідацію наслідків ворожих ударів по Києву завершено - ДСНС

Роботи з розбору завалів та ліквідацію наслідків ворожих ударів по Києву завершено - ДСНС

15:24 29.11.2025
ДТЕК повідомив про повернення світла 360 тис. абонентам Києва з 500 тис., які втратили його нічну атаку РФ

ДТЕК повідомив про повернення світла 360 тис. абонентам Києва з 500 тис., які втратили його нічну атаку РФ

14:28 29.11.2025
Одна загибла, 14 постраждалих на Київщині внаслідок атаки ворога у ніч на суботу – влада

Одна загибла, 14 постраждалих на Київщині внаслідок атаки ворога у ніч на суботу – влада

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти

У Харкові вибух, є загиблий та двоє постраждалих - мер

Єврокомісія представила два рішення для підтримки фінпотреб України: запозичення ЄС та "репараційний кредит"

Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

ОСТАННЄ

У Кривому Розі вже троє постраждалих, серед них дитина

Тарифи на опалення не змінюватимуться, а його вартість залежить від теплоспоживання кожного будинку – "Київтеплоенерго"

Вибух у Харкові не пов’язаний з ворожою атакою - мер

Кривий Ріг: є влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю, одна жінка поранена

КС суд визнав неконституційним надання прокурору можливості представляти інтереси держави в суді через неналежний захист цих інтересів владою

У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи, перевіряється інформація про двох зниклих безвісти осіб

Двоє шахтарів "ДТЕК" загинули на Дніпропетровщині внаслідок удару дрона РФ

П’ять країн підтвердили виділення $1 млрд додаткової підтримки через програму PURL - Сибіга

Колишнього прем’єр-міністра Азарова заочно засуджено до 15 років ув’язнення за держзраду - СБУ

Румунські водолази провели місію з нейтралізації морського дрона в Чорному морі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА