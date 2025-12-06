Туск звернувся до США після публікації безпекової стратегії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа є союзником, а не ворогом США, закликавши американців дотримуватись цього принципу.

"Дорогі американські друзі, Європа - ваш найближчий союзник, а не ваша проблема. І у нас є спільні вороги. Принаймні, так було протягом останніх 80 років. Нам потрібно дотримуватися цього, це єдина розумна стратегія нашої спільної безпеки. Хіба що щось змінилося", - написав він у соцмережі Х в суботу ввечері.

Він не уточнив, чому саме опублікував цей заклик, але це сталось на тлі обговорення оновленої Стратегії національної безпеки США, представленої цього тижня.

Як повідомлялося, США не можуть вдавати, що є партнерами з членами НАТО – країнами Європейського Союзу, поки ці нації дозволяють необраній, недемократичній та непредставницькій бюрократії ЄС у Брюсселі проводити політику цивілізаційного самогубства, заявив заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.

Напередодні США опублікували нову Стратегію національної безпеки США, в якій наголошується про задачу культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи. Крім того, наголошується на важливості відкриття європейських ринків для товарів і послуг США та забезпечення справедливого ставлення до американських працівників і підприємств, та розбудови здорових держав Центральної, Східної та Південної Європи через торговельні зв'язки, продаж зброї, політичну співпрацю та культурні й освітні обміни.