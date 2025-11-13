Інтерфакс-Україна
16:50 13.11.2025

Саакашвілі звернувся до Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених

Третій президент Грузії (2004-2013), ексголова Одеської обласної адміністрації Михеіл Саакашвілі, який з середи перебуває в грузинській виправній установі, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням внести його до списку цивільних полонених в російсько-українській війні.

"Від самого початку цієї великої війни російський олігарх Іванішвілі та його прислужники відкрито стали на бік росії. У цьому контексті абсолютно очевидно, що мої переслідування і моя доля пов’язані з війною. Я - громадянин України і голова Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, де мав честь працювати під вашим керівництвом. Я хочу попросити вас, так само як у 2019 році, коли ви повернули мені незаконно відібране громадянство, включіть мене, будь ласка, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками", - йдеться в заяві Саакашвілі, опублікованій у Facebook.

Він нагадав, що в середу був перевезений з тюремної лікарні, де лікувався від тяжкого отруєння, назад до в’язниці – "до того персоналу, який мене й отруїв". "Моє отруєння у березні 2022 року сталося невдовзі після початку повномасштабної війни. Факт отруєння встановили американські та німецькі лабораторії. Розправи наді мною від самого початку вимагав Путін, а Медведєв і Лавров не раз вихвалялися моїм ув’язненням", - наголошує Саакашвілі.

За його словами, його заарештували "за абсолютно вигаданою справою, і тодішній прем’єр Грузії прямо заявляв, що ця справа була пов’язана з моєю активністю в Україні". "У новій кримінальній справі, яку нещодавно порушили проти мене, мене разом з іншими звинувачують у саботажі на користь іноземної ворожої держави. В матеріалах цієї справи містяться ваші заяви, а також заяви Михайла Подоляка", - додав Саакашвіші.

Він наголошує, що грузинська влада "прямо оголошує Україну ворожою іноземною державою".

"Я знаю, що українці своїх не полишають, і розраховую на вас", - резюмував Саакашвілі.

Як повідомлялося, Саакашвілі, якому Зеленський у 2019 році повернув припинене його попередником Петром Порошенком громадянство України, таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили у в’язницю в місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без узгодження з родичами та адвокатами перевели з в’язниці в місті Руставі в тюремну лікарню в Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня 2022 року Саакашвілі помістили в цивільну клініку "Вівамед" у Тбілісі.

Раніше грузинський суд визнав Саакашвілі винним у справі про розкрадання державних коштів, засудивши його до 9 років позбавлення волі, та у справі про незаконний перетин грузинського кордону, засудивши до 4,5 років ув’язнення.

Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.

Теги: #звернення #зеленський #саакашвілі

