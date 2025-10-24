Інтерфакс-Україна
Економіка
18:23 24.10.2025

Працівники "Запоріжсталі" закликають не підвищувати тарифи на вонтажні перевезення, бо це вдарить по конкурентоспроможності

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" закликає не підвищувати тарифи на вантажні перевезення, бо це вдарить по конкурентоспроможності української металургії.

Згідно зі зверненням трудового колективу підприємства, зростання транспортних витрат безпосередньо збільшить собівартість металопродукції, яка й без того перебуває під тиском високих цін на енергоносії та сировину, мит на зовнішніх ринках. Підвищення залізничних тарифів поставить під ризик виробництво "Запоріжсталі", адже частина продукції може стати економічно невигідною для виробництва та експорту.

При цьому відзначається, що в українських ЗМІ поширюється інформація щодо розгляду АТ "Укрзалізниця" можливості чергового підвищення вантажних тарифів — сумарно на 40%. ПАТ "Запоріжсталь" розцінює таку ініціативу як неприпустиму та деструктивну в умовах війни, коли кожна тонна української сталі, кожен експортний контракт і кожне робоче місце мають стратегічне значення для економіки воюючої держави.

У зверненні підкреслюється, що "Запоріжсталь" — один із флагманів української металургії, експортноорієнтоване підприємство з повним виробничим циклом, що забезпечує стабільні постачання металопродукції для промисловості. У 2024 році комбінат виробив 3,1 млн тонн чавуну, 2,9 млн тонн сталі та 2,4 млн тонн прокату, забезпечуючи понад 11% виробництва чавуну і сталі та 29% листового прокату в Україні. Продукція підприємства експортується у понад 40 країн світу, гарантовано забезпечуючи стабільні валютні надходження в українську економіку. За 2024 рік загальна сума податків, зборів, мит у зведені бюджети України склала 1,8 млрд грн. Комбінат є містоутворюючим підприємством для прифронтового Запорізького регіону, ключовим роботодавцем агломерації та партнером у реалізації соціальних проєктів підтримки запорізької громади.

Попри всі виклики війни, сьогодні "Запоріжсталь" працює на 75% від власних потужностей, підтримуючи стабільний виробничий цикл і забезпечуючи валютні надходження в Україну.

"Укрзалізниця" повинна залишатися партнером промисловості, а не фактором її ослаблення. Підприємства, які сьогодні забезпечують валютні надходження, робочі місця та сплачують податки, не можуть бути заручниками недалекоглядної тарифної політики монополістів. Сьогодні найвищою цінністю будь-якого національного виробника та держмонополії має бути спільнодія у національних інтересах України, яка бореться за виживання та своє майбутнє", — резюмується у зверненні.

Трудовий колектив ПАТ "Запоріжсталь" закликає уряд України та Міністерство розвитку громад та територій України не допустити ухвалення рішень, які посилять економічну кризу в промисловості та просить утриматись від підвищення залізничних тарифів на 2025-2026 роки, щоб зберегти ще наявний виробничий потенціал, підтримати експорт і зміцнити фінансову стійкість держави.

"Запоріжсталь" - одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого користується широким попитом у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу.

"Запоріжсталь" є спільним підприємством групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

