Експортне мито на сою та ріпак поповнить держбюджет на 7,3 млрд грн, які потрібні для ЗСУ

Українські заводи з переробки сої та ріпаку недозавантажені на 35%, якщо їх задіяти, держава отримає додаткових 7,3 млрд грн доходів у державний бюджет на фінансування ЗСУ, а додаткові $238 млн дозволять побудувати десятки заводів, створити тисячі нових робочих місць, заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Стимулювання переробної промисловості - стратегічна мета державної економічної політики. Результатом запровадження експортного мита на сою й ріпак стане стимулювання великих трейдерів не вивозити сировину, а побудувати заводи для її переробки в Україні. Раніше подібні кроки були зроблені на ринках соняшника та лісу-кругляка, і в результаті Україна отримала дуже потужні промислові інвестиції в ці галузі", - пояснив він у Facebok необхідність запровадження 10% мита на експорт сої та ріпаку.

За його словами, ця ініціатива є продовженням послідовної економічної політики. Українські фермери вже стикались із неможливістю вивезти врожай через блокування портів і сухопутного кордону. Тож важливо створити умови, коли відправити урожай на переробку можна буде у своїй чи сусідній громаді, а не ризикувати через непередбачувану ситуацію із блокуваннями на кордоні.

Нардеп наголосив, що запровадження 10%-го мита на вивезення сировини дозволить наростити експорт продукції переробки, а саме: в чотири рази експорт олії з ріпаку, в понад три рази експорт ріпакового шроту, на 50% експорт соєвої олії, майже вдвічі експорт соєвого шроту.

Він привернув увагу, що у 2024 році в Україні урожай сої склав 6,6 млн тонн, із яких 54,5% було вивезено для переробки за кордон, урожай ріпака - 3,7 млн тонн, із яких 86,4% було вивезено за кордон.

Як повідомлялось, 13 червня комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики схвалив поправку авторства Дмитра Кисилевського, якою 10% експортне мито запроваджується для експортних операцій трейдерів. Фермери, які експортують власний урожай, збережуть безмитний режим.