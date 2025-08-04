Девіс обговорила з представниками Торгової палати США та американських компаній відновлення України

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Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс взяла участь в обговоренні майбутньої відбудови України з американським бізнесом, наголосивши напросуванні Інвестиційного Фонду Відбудови.

"Чудова нагода приєднатися до Торгової палати США та представників американських компаній для обговорення майбутнього шляху України. Під керівництвом президента США ми зосереджені на просуванні Інвестиційного Фонду Відбудови і підтримці відновлення, очолюваного Україною та орієнтованого на приватний сектор — відновлення, що приносить прибутки, стимулює ринкові реформи та просуває стратегічні інтереси США", - наводить слова Девіс посольство США у соціальній мережі Х.