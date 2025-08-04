Інтерфакс-Україна
Події
13:07 04.08.2025

Девіс обговорила з представниками Торгової палати США та американських компаній відновлення України

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Девіс обговорила з представниками Торгової палати США та американських компаній відновлення України
Фото: Unsplash

Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс взяла участь в обговоренні майбутньої відбудови України з американським бізнесом, наголосивши напросуванні Інвестиційного Фонду Відбудови.

"Чудова нагода приєднатися до Торгової палати США та представників американських компаній для обговорення майбутнього шляху України. Під керівництвом президента США ми зосереджені на просуванні Інвестиційного Фонду Відбудови і підтримці відновлення, очолюваного Україною та орієнтованого на приватний сектор — відновлення, що приносить прибутки, стимулює ринкові реформи та просуває стратегічні інтереси США", - наводить слова Девіс посольство США у соціальній мережі Х.

 

Теги: #девіс_джулі #американська_торговельна_палата

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